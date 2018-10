Balkanlar İzmir'de buluşuyor

kez düzenlenen Balkanlılar Halk Dansları Festivali, yine şenlik havasında kutlanacak. 11 ülkenin katılacağı üç günlük festivalde, İzmir'den tüm dünyaya barış mesajları verilecek.

Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle ilk kez 1935 ve 1936 yıllarında düzenlenen Balkanlılar Halk Dansları Festivali'ni yeniden canlandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, festivalin 13. yılında yine görkemli bir şölene ev sahipliği yapacak. Atatürk'ün “Yurtta barış, dünyada barış” sözünün ardından başlattığı ve Balkan kardeşliğini pekiştirmeyi amaçladığı Balkanlılar Halk Oyunları Festivali, bu sene 24-26 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festivale ev sahibi Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan, ve Yunanistan konuk olacak.

Açılış konseri Gündoğdu'da

13. Balkanlılar Festivali, 24 Ekim Çarşamba saat 15.00'te Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle start alacak. Katılımcılar, açılışın Gündoğdu Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirecek. Saat 17.00'de Gündoğdu Meydanı'ndaki program çerçevesinde, konuk ülkeler halk danslarından örnekler sunacak. Festivalin açılış konserinde Serkan Çağrı ile Balkan Crazy Band sahne alacak. 11 Balkan ülkesinin dansçıları, 26 Ekim'e kadar Gündoğdu Meydanı, Çiğli Kasaplar Meydanı, Bornova Çamdibi Atatürk Parkı, Buca Kasaplar Meydanı ve Gaziemir Sarnıç Cumhuriyet Meydanı gösteriler sergileyecek.

Dans gösterilerinin programı şöyle:

24 Ekim Çarşamba

17.00 Gündoğdu Meydanı

20.00 Açılış konseri (Serkan Çağrı ve Balkan Crazy Band - Gündoğdu Meydanı)

25 Ekim Perşembe

16.00 Çiğli Kasaplar Meydanı

20.00 Bornova Çamdibi Atatürk Parkı

26 Ekim Cuma

16.00 Buca Kasaplar Meydanı

18.00 Gaziemir Sarnıç Cumhuriyet Meydanı

21.00 Tiyatro oyunu “Neresi Sıla Bize Neresi Gurbet” Bir Mübadele Öyküsü- İzmir Sanat Merkezi Kültürpark

Atatürk neler söylemişti?

1935 yılında İstanbul'a gezgin çekmek için her sene festivaller yapılmasına karar verildi. Bu festival o yıl "Balkan Oyunları" adıyla yapılmakta olan atletizm yarışlarına paralel bir etkinlik olarak hayata geçirildi. 1935 yılında "Balkan Festivali" adıyla düzenlenen etkinlikler oldukça kısa ve sönük geçti. 1936da festivalin büyütülmesine karar verildi ve coşkulu ve renkli bir programla zenginleştirilen festivalin balosunda açılış konuşmasını yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk şunları söyledi: “Bu gece çok güzel, yerinde bir tesadüfle bütün Balkanlıların kalplerini, birbirine muhabbet ve aşkla bağlayan sembollerin karşısında, yüksek bir âlem içinde buluyorum. Huzurunuzda konuştuğum Balkanlılar; Bulgarlar, Helenler, Romanyalılar, Türkler, Yugoslavyalılar, siz hepiniz ne kadar birbirinizden ayırt edilmez insanlar olduğunuzu, bu gece, birbirine girmiş, candan arkadaşlık ve samimiyet yaşayışınızla bir defa daha göstermiş, ispat etmiş bulunuyorsunuz. Biz Türklerin, bu temiz insanlık camiasıyla beraber oluşu, beraber olduğunu göstermeye yarayan her vaziyetten ne kadar büyük saadet duyduğumuzu söylemeye hacet yoktur. Beşeriyette saadet, işte böyle insanoğullarının birbirine yaklaşması, insanların birbirini sevmesi, hepsinin temiz his ve düşüncelerini birleştirmesiyle olacaktır.”