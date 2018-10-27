Balkanlar'dan sıcak hava getirdiler

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 13. kez gerçekleşen Balkanlılar Halk Dansları Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. 3 günlük festival boyunca, Balkan ülkelerinden gelen dansçılar arasında birbirinden güzel dostluklar kuruldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 13. Balkanlılar Halk Dansları Festivali, renkli görüntülerle başlayıp yine renkli görüntülerle sona erdi. Balkan ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle ilk kez 1935 yılında düzenlenen festival, bu yıl da dostluk ve kardeşlik adına güzel örneklere sahne oldu.

Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan'dan gelen konuk dansçılar, üç gün boyunca Gaziemir Sarnıç ve Çiğli Cumhuriyet Meydanı, Buca Kasaplar ile Bornova Çamdibi Atatürk Parkı'nda gösteriler sergiledi. Yöresel kostümleri ve danslarıyla İzmir sokaklarını renklendiren Balkanlılar, İzmirliler'in ilgi odağıydı. Aniden soğuyan havaya rağmen, gösterilere ilgi çok büyüktü. Festival, Kültürpark İzmir Sanat Merkezi'nde mübadele öyküsünü anlatan “Neresi Sıla Bize Neresi Gurbet” isimli tiyatro oyunu ve katılımcı ülkelerin temsilcilerine şükran plaketinin verildiği gece ile sona erdi.