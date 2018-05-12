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12 Mayıs 2018 17:19

Balkanlı kadınlar Konak’ta buluştu

Konak Belediyesi ve İzmir Balkan Dernekleri Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kadınları Buluşmasında konuşan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, cumhuriyetin aynı zamanda bir kadın devrimi olduğunu belirterek, “Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği çağdaş ülkede yaşama kararlılığımızı dile getirmek zorundayız” dedi.

Balkanlı kadınlar Konak’ta buluştu

12 Mayıs 2018 17:19


Uluslararası Balkan Kadınları Buluşması Kültürpark Nikah Salonunda gerçekleştirildi. Konak Belediyesi ve İzmir Balkan Dernekleri Federasyonu işbirliğinde düzenlenen etkinliğe İzmir’de yaşayan Balkan göçmeni kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın ev sahipliği yaptığı gecede Türkiye ve Balkan Coğrafyası arasındaki birliği geliştirmek, Balkan ülkelerinde yaşayan kadınlarla İzmirli kadınları bir araya getirmek amacıyla çalışan Balkan kökenli kadınlar ödüllendirildi. Medya, siyaset, moda, resim, kültür-sanat, akademi alanlarında çalışmalarını sürdüren ve her biri kendi alanında önemli izler bırakmış kadınlara plaket verildi.


Gecede konuşan İzmir Balkan Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Gülay Şengül, “Muhacirler, kaybedilmiş toprakların aziz hatıralarıdır. İzmir Balkan Dernekleri Federasyonu olarak bu aziz hatıraların en önemli parçası olan kadınların yaşam alanlarındaki başarılarını ödüllendirmek istedik ve bunun için de Başkanımız Sema Pekdaş’ın huzuruna gittik. Şu anda da onun desteği sayesinde buradayız” diye konuştu.


Kendisinin 1951 yılında Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etmiş bir Balkan göçmeni babanın çocuğu olduğunu dile getiren Başkan Sema Pekdaş da “Biz evde babamdan hep o güzel coğrafyanın hikayeleri ile büyüdük. Biz farklı coğrafyalardan gelen insanlar olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği çağdaş ülkede yaşama kararlılığımızı dile getirmek zorundayız. Cumhuriyet aynı zamanda bir kadın devrimidir. Atatürk kadınlara pek çok haklar vererek ülkemizde kadın-erkek eşitliğini sağladı. Bunun için biz kadınların eşit yurttaş kimliğimizle hayatın her alanında güçlü durmak zorundayız ve Balkan kadınları da bunu yapıyor” dedi.



Ödüller sahiplerini buldu


Türkiye ve Balkan coğrafyası arasındaki birliği geliştirmek ve Balkan ülkelerinde yaşayan kadınlarla İzmirli kadınları bir araya getirme amacını taşıyan etkinlikte Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTF) Milletvekili Müferra Şinik, Bosnalı gazeteci Mirsada Rozajac, Makedonyalı akademisyen ve kültür elçisi Yıldız Nebi, Srebrenitsa Anneleri Hareketi Derneği Başkanı Münire Subasic’in yanı sıra Balkan kökenli sanatçılardan ressam Seba Uğurtan ve dünyaca ünlü moda tasarımcısı Zuhal Yorgancıoğlu ödüllendirildi.




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