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29 Nisan 2018 17:13

Balkondan girdiği evde dehşet saçtı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir apartmanın ikinci katındaki eve merdiven dayayarak balkondan giren şahıs, aşkına karşılık vermediğini öne sürdüğü kadını uyurken tüfekle vurarak öldürürken, kızını da ağır yaraladı.

Balkondan girdiği evde dehşet saçtı

29 Nisan 2018 17:13


Olay, saat 03.00 sıralarında İzmir’in Ödemiş ilçesi Süleyman Demirel Mahallesi’nde dört katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. Mustafa K. (55), aşkına karşılık vermediğini ileri sürdüğü 55 yaşındaki Vicdan Övetçi’nin yaşadığı binaya merdiven dayayarak balkondan eve girdi. Mustafa K., av tüfeğiyle aynı odada uyuyan Vicdan Özetçi ve kızı Hülya Özetçi’ye (37) birer el ateş edip kaçtı. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, iki kadının göğüslerinin sağ kısmından vurulduklarını belirledi. Anne-kız, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. İki çocuk annesi Vicdan Özetçi doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamazken, durumu ağır olan kızı Hülya Özetçi ise yapılan ilk müdahalenin ardından Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Daha önce şikayette bulunmuş


Bayındır’ın kırsal Çırpı Mahallesi’ndeki bir çiftlikte hayvan bakıcılığı yapan Vicdan Özetçi’nin 2 ay önce buradan ayrılıp, Ödemiş ilçesi Süleyman Demirel Mahallesi’ndeki bir çocuk annesi kızı Hülya Özetçi’nin yanına yerleştiği öğrenildi. Vicdan Özetçi’nin aşkına karşılık vermediği için daha önce birçok kez tartıştıkları ve kendisini ölümle tehdit ettiği ileri sürülen Mustafa K. hakkında Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığına bir süre önce şikayette bulunduğu da öğrenildi. Öte yandan cinayet zanlısı Mustafa K.’nın sosyal paylaşım sitesinde yaptığı tehdit içerikli yorumlar dikkat çekti.


Polis, Mustafa K.’nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.




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