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Bandırma'da kazada ölen İzmirli öğretmen toprağa verildi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde trafik kazası sebebiyle eşiyle birlikte hayatını kaybeden genç öğretmen Esra Duman Yaman, İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde trafik kazası sebebiyle eşiyle birlikte hayatını kaybeden genç öğretmen Esra Duman Yaman, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.


Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dün meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu öğretmen çift İsmail Yaman (27) ve Esra Duman Yaman (28) hayatını kaybetti. Çiftin oğulları Kerem Yaman (2) ve diğer otomobilde bulunan bir kişi de yaralandı. Kazada ölen öğretmen çift, ayrı şehirlerde son yolculuklarına uğurlandı.


Esra Duman Yaman'ın cenazesi memleketi İzmir'e getirildi. Buca'da bulunan Sultan Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına genç öğretmenin ailesi, akrabaları ve yakınları katıldı. Yaman'ın ailesi ve sevenleri büyük üzüntü yaşarken, genç öğretmen Kaynaklar Mezarlığına defnedildi.


Kazada hayatını kaybeden İsmail Yaman'ın cenazesinin memleketi Bolu'ya gönderileceği öğrenilirken, talihsiz çiftin 2 yaşındaki çocukları Kerem Yaman'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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