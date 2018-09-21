Banka kartı kopyalayan 2 Bulgar tutuklandı

Banka ve kredi kartı kopyalamak için İzmir'e gelen Bulgaristan uyruklu 2 şahıs, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

Bayraklı ilçesinde bulunan bir bankaya ait ATM'de kart kopyalama aparatı ele geçirilmesi üzerine İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yapılan teknik çalışmalar neticesinde, söz konusu eylemi Bulgaristan plakalı araç ile gelen 2 erkek şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Bulgaristan uyruklu D.S.D. (45) ve F.L.R. (37) oldukları belirlenen zanlıların, Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıkları ve aynı sınır kapısından 3 Eylül 2018 tarihinde de çıktıkları anlaşıldı. İlgili bankayla yapılan görüşmeler sonucu çekim yapılan kartlar haricinde kopyalanan çok sayıda karta bloke konularak yetkisiz çekim işlemleri engellendi.

Konuyla ilgili araştırma ve çalışmaların devam ettiği sırada, 2 şüpheli 15 Eylül 2018 tarihinde tekrar Türkiye'ye giriş yaptı. Şahıslar aynı ATM cihazından kart kopyalama aparatını söktükleri sırada kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin üstlerinde ve aracında yapılan aramada 3 adet banka kartı kopyalama aparatı, 1 adet şifre görüntüleyici aparat, 4 adet kopyalama aparatını yerleştirmede kullanılan metal levha, 2 adet kopyalama aparatını bilgisayara bağlamak için kullanıldığı değerlendirilen elektronik düzenek, 1 adet IDE kablosuna takılı mikro kamera, 1 adet şifre görüntüleyici aparat için kullanıldığı değerlendirilen elektronik düzenek, 2 adet cep telefonu ve toplam 2 bin 815 TL para ele geçirildi. Yapılan incelemede, yaklaşık 360 bin adet şifre görüntüsünün depolandığı tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerin suçlamaları kabul ettikleri bildirildi. Ayrıca, banka ve kredi kartı kopyalama amacıyla Türkiye'de kısa süreli giriş çıkışlar yaptıkları, çok sayıda kart kopyalayarak yurt dışına dönüp para çekim işlemleri yapmayı planladıkları anlaşıldı. D.S.D. ve F.L.R. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Vatandaşlara uyarı

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın benzer olayların mağduru olmamaları için hesap hareketlerini düzenli olarak kontrol etmeleri, ATM'lerde işlem yaparken şifre girdikleri esnada olası bir şifre görüntüleme düzeneğine karşı tuş takımını kapatmak üzerine perdeleme yapmaları, ATM'nin çevresinde gözetleme yapan şüpheli şahıslar ya da kart giriş haznesi, para çıkış haznesi, tuş takımı gibi kısımlarında herhangi bir kabarıklık ve ya anormal bir durum fark etmeleri halinde ATM cihazına müdahale etmeden banka ve kolluk görevlileriyle irtibata geçmeleri tavsiye edilmektedir" denildi.