Bankadan çektiği 160 bin TL'yi arabasına koydu, hayatının şokunu yaşadı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bankadan 160 bin TL çeken bir vatandaş, parayı arabasının arka koltuğuna koyup başka bir bankaya gitti. Vatandaş geri döndüğünde ise aracının camının kırılmış ve parasının da çalınmış olduğunu gördü.

Olay, dün öğle saatlerinde Torbalı Ayrancılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Karabağlar'da ikamet eden N.A. isimli bir vatandaş, arsa almak için Ayrancılar Mahallesi'nde bulunan bir bankadan 160 bin TL çekti. Parayı aldıktan sonra parayı arabasının arka koltuğuna koyan N.A., aracının kapısını kilitledikten sonra aynı caddede bulunan başka bir bankaya gitti. N.A.'yı takip ettikleri tahmin edilen hırsız ya da hırsızlar, N.A.'nın 35 TLZ 16 plakalı aracının sağ ön camını kırarak arka koltukta bulunan parayı alarak kayıplara karıştı.

Olayı gören çevre sakinleri hemen emniyet güçlerine haber verirken, parasının çalındığını gören talihsiz vatandaş da büyük bir şok yaşadı. Ekipler, parayla birlikte kayıplara karışan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.