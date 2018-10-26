Bar cinayeti davası karar öncesi son savunma için ertelendi

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir barda çıkan silahlı kavgada 1'i polis memuru 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili davada mahkeme, karar duruşması öncesi savunma için sanıklara ve avukatlarına ek süre vererek duruşmayı erteledi.

20 Kasım 2016'da Karşıyaka Cemal Gürsel Caddesi'ndeki bir barda meydana gelen olayda sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddialara göre, Cem E. belindeki tabancayı çekerek ateşledi. Halil Kaya olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan barın sahibi Günay Kılıç, müşteri olarak barda bulunan Sinem Alptuğ ve polis memuru Mustafa İnal da hayatını kaybetti. Olayın ardından İbrahim K., Cem E. ile Engin H. tutuklanırken, diğer sanık Ali E. ise henüz yakalanamadı.

Olayla ilgili Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar İbrahim K., Cem E. ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Diğer tutuklu sanık Engin H. ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşma savcısı geçen celse verdiği esasa yönelik mütalaasını tekrar ederek, sanık Cem E.'nin Halil Kaya'yı “haksız tahrik altında insan öldürme” ve “ruhsatsız silah veya mermi bulundurma”, sanık Engin H.'nin “zincirleme silahla tehdit” ve “ruhsatsız silah veya mermi bulundurma”, sanık İbrahim K.'nin Halil Kaya'yı “kasten öldürmek”, Mustafa İnal'ı “olası kastla öldürmek” ve “ruhsatsız silah veya mermi bulundurma” suçlarından cezalandırılmasını, firari sanık Ali E.'nin ise dosyasının ayrılmasını talep etti. Tutuklu sanıklar ve avukatları da esasa yönelik mütalaaya karşı savunma yapmak üzere ek süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların ve avukatlarının ek süre talebini kabul ederek, bir sonraki duruşmada karar verileceğini belirterek duruşmayı 9 Kasım'a erteledi.