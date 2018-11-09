Bar cinayeti davasında karar verildi

İZMİR (İHA) – İzmir'de bir barda çıkan silahlı kavgada, 1'i polis memuru 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili davada sanıklardan Cem Erdem toplamda 14 yıl 7 ay, İbrahim Kırca da toplamda 43 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi. Tutuklu sanıklardan Engin Hacısalihoğlu ise tüm suçlardan beraat etti.

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki barda çıkan silahlı kavgada, 1'i polis memuru 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili tutuklanıp, haklarında dava açılan sanıklar İbrahim Kırca, Cem Erdem ile Engin Hacısalihoğlu'nun yargılandığı davada karar verildi.

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü karar duruşmasına tutuklu sanıklar İbrahim Kırca, Cem Erdem ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Diğer tutuklu sanık Engin Hacısalihoğlu ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

1 Ekim'de verdiği mütalaasını yineleyen iddia makamı, firari Ali E.'nin dosyasının ayrılmasına, sanık Cem Erdem'in “haksız tahrik altında insan öldürme” ve “ruhsatsız silah veya mermi bulundurma”, sanık Engin Hacısalihoğlu'nun “zincirleme silahla tehdit” ve “ruhsatsız silah veya mermi bulundurma”, sanık İbrahim Kırca'nın ise bir kişiyi “kasten öldürmek” ve bir kişiyi de “olası kasıtla öldürmek” ve “ruhsatsız silah veya mermi bulundurma” suçlarından cezalandırılmalarını istedi. Talep edilen ceza miktarları dikkate alınarak sanık Hacısalihoğlu'nun tahliyesini isteyen iddia makamı, sanıklar Erdem ve Kırca'nın ise tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık Hacısalihoğlu, adalete güvendiğini, böyle bir olayla karşılaştığı için üzüntü duyduğunu belirterek beraatini istedi.

Son sözü sorulan sanık Erdem, “Allah keşke böyle bir olayı bize yaşatmasaydı. Ölenlerden bazıları da burada yargılananların bazıları da arkadaşımdı. Bizden 3 kişi vuruldu. Bize kumpas kuruldu. Mağduruz. Silahlı çatışma ortasında kaldık, biz de ölebilirdik” diyerek beraat talebinde bulundu.

Sanık Kırca ise aleyhine olan hiçbir şeyi ile polis memuru S.S.'nin verdiği ifadeyi kabul etmediğini dile getirerek, “Hiçbir şekilde silah kullanmadım. Adaletinize güveniyorum. Beraatimi istiyorum” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, firari Ali E.'nin eylemlerinin olduğu dosyasının ayrıldığına, Erdem'in “haksız tahrik altında insan öldürme” suçundan 12 yıl 6 ay, “ruhsatsız silah veya mermi bulundurma” suçundan 2 yıl 1 ay, Kırca'nın bir kişiyi “kasten öldürmek”, bir kişiyi de “olası kasıtla öldürmek” suçundan toplamda 41 yıl 8 ay, “ruhsatsız silah veya mermi bulundurma” suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis cezası çarptırarak bu 2 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Böylece Erdem toplamda 14 yıl 7 ay, Kırca ise toplamda 43 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Heyet, sanık Hacısalihoğlu'nun ise tüm suçlardan beraatini kararlaştırdı.

Olay

20 Kasım 2016 tarihinde, Karşıyaka ilçesi Cemal Gürsel Caddesi üzerindeki bir barda meydana gelen olayda, sözlü tartışmanın ardından çıkan kavgada tabancaların ateşlenmesiyle vurulan Halil Kaya, olay yerinde yaşamını yitirmişti. Ağır yaralanan bar sahibi Günay Kılıç, müşteri Sinem Alptuğ ve polis memuru Mustafa İnal da kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra gözaltına alınan İbrahim Kırca, Cem Erdem ile Engin Hacısalihoğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Diğer sanık Ali E. ise halen yakalanamadı.