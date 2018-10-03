Baraj ve göletlere 2 milyon 750 bin yavru balık bırakıldı

Ege'nin baraj ve göletlerinde bereketli bir sezon geçiren balıkçılara bir müjde daha gelirken, Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü 2018'de kendi balık üretim rekorunu kırarak, baraj ve göletlere tam 2 milyon 750 bin yavru balık bıraktı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü, 2018'de kendi balık üretim rekorunu kırdı. Geçen yıl Ürkmez Su Ürünleri ve Balık Üretim Tesisi'nde 2 milyon 60 bin adet pullu sazan üreten DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, bu yıl rakamı yüzde 37 artırdı ve sayıyı 2 milyon 750 bine çıkardı. Mayıs ayında sağılan anaç balıklardan elde edilen 2 milyon 750 bin yavru pullu sazan, özel toprak havuzlarda özenle beslendi. Boyları 6 ile 8 santimetre ulaşınca baraj ve gölet göllerine bırakıldı. En çok yavru balık 550 bin adet ile Isparta Eğirdir Gölü'ne bırakılırken, Marmara Gölü'ne 200 bin, Demirköprü Baraj Gölü'ne 185 bin, Beydağ Baraj Gölü'ne ise 50 bin pullu sazan yavrusu salındı.

Sezon boyunca Çaltıkoru Baraj Gölü'ne 40 bin, Kestel Baraj Gölü'ne 30 bin, Seferihisar Baraj Gölü'ne 30 bin, Sevişler Baraj Gölü'ne 50 bin, Yortanlı Baraj Gölü'ne 20 bin yavru balık bırakıldı. Kendi sorumluluk sahasındaki baraj ve göletlere 675 bin balık salan DSİ 2. Bölge Müdürlüğü; Eskişehir Bölgesi'ne (DSİ 3. Bölge) 455 bin, Konya Bölgesi'ne (DSİ 4. Bölge) 800 bin, Isparta Bölgesi'ne (DSİ 18. Bölge) 550 bin, Aydın Bölgesi'ne (DSİ 21. Bölge) 120 bin adet pullu sazan yavrusu saldı.