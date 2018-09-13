Barış Manço Buca'da yaşayacak

Buca Belediyesi taşıt trafiğine kapatıp sevgi, doğa ve estetikle harmanlayarak yeniden düzenlediği sevgi sokaklarının üçüncüsünü Uğur mumcu Caddesi'nde Bucalıların kullanımına açtı. Sesi ve şarkılarıyla tüm Türkiye'yi kucaklayan unutulmaz sanatçı Barış Manço'nun ismini taşıyan sokak, sanatçının heykeli, şarkılarının isimlerinin verildiği el emeği tezgahları ve notalarla bezenmiş zeminiyle büyük beğeni kazandı.

Buca Belediyesi modern bir kentsel tasarımla yaya öncelikli hale getirilerek yeniden düzenlenen Barış Manço Sanat Sokağı'nı ve sanatçı anısına yapılan Barış Manço'nun görkemli heykelini törenle hizmete açtı. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, sokağın girişinde Bucalıları karşılayan Barış Manço heykelini Bucalıların coşkulu alkışları eşliğinde CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse ile birlikte açtı. Sokağı misafirlerle birlikte gezen Başkan Piriştina, Barış Manço'nun dillerden düşmeyen şarkılarının isimleri verilen el emeği satış kabinlerini tek tek gezip anahtarlarını teslim etti. Notalarla bezenmiş zeminler, ışıklandırma ve oturma üniteleriyle modern bir mimari sergilenen sokak, kentlinin nefes alıp şehrin stresinden uzaklaşabileceği muhteşem dokusuyla Bucalıların beğenisini kazandı.