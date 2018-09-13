1994 yılında haber için göreve giderken geçirdiği trafik kazası sonucu yaşama veda eden gazeteci Barış Selçuk'un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri teşvik etmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 19.'sunu düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması sonuçlandı. Yarışma sonuçları kapsamında İhlas Haber Ajansı muhabirleri de ödüle layık görüldü.

Seçici Kurul, 12 Eylül tarihinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şube Başkanı Halil Hüner, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği İzmir Temsilcisi Turan Gültekin, Milliyet Gazetesi İzmir Bölge Temsilcisi Engin Uğur Ağır, Hürriyet Gazetesi Editörü Ergül Satıç, Dünya Gazetesi Yazarı Ali Ekber Yıldırım, Fotoğraf Sanatçısı-Yazar Lütfü Dağtaş, NTV İzmir Temsilcisi Merih Ak ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mehmet Ural'ın katılımıyla toplandı.

Jüri başkanlığını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto'nun yaptığı değerlendirme toplantısında, Ulusal Haber, İzmir Kent Haberi, Haber Fotoğrafı ve İzmir Kent TV haberi dallarında birincilik ödülleri ve 'Hande Mumcu Özendirme' ödülleri belirlendi. Yarışmada yer alan haber, fotoğraflar ve televizyon haberlerini dikkatle inceleyen jürinin belirlediği ödüller, 20 Eylül tarihinde Kültürpark'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

İhlas Haber Ajansı muhabirlerine ödül

Seçici Kurul toplantısı sonucu ödül alan eserler şöyle belirlendi:

'İzmir Kent Haberi' dalında Ege Telgraf'tan Erman Şentürk'ün 'Milli servet işte böyle çürüyor' haberi birinci oldu. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü'nü Habertürk Gazetesi'nde yayınlanan 'Pankartlı özür' başlıklı haberi ile Mert Neşet Muslu kazandı. 'İzmir Kent TV Haberi' dalında Anadolu Ajansı'ndan Halil Şahin ile Fatih Doğan'ın 'Fedakar Öğretmen Engelli Öğrenciye Yol Arkadaşı Oldu' haberi birinciliğe layık görüldü. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü'nü İhlas Haber Ajansı'ndan Ceren Atmaca ile Halil Karahan 'Alperen'in ablasından hayat kurtaracak servis projesi' başlıklı haberiyle kazandı. 'Ulusal Haber' dalında Habertürk Gazetesi'nden Mehmet İnmez'in 'Cennete İhale' başlıklı haberi birinciliğe layık görüldü. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü'nü Cumhuriyet Gazetesi'nden Hakan Dirik 'Lozan'ın aslını getirin' haberi aldı. 'Haber Fotoğrafı' dalında Associated Press'ten Emre Tazegül'ün '8 aslana veda' fotoğrafı birinciliğe değer görüldü. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü'nü ise 'Kedi Tombi sınıfa döndü' başlıklı haberde yayınlanan fotoğrafıyla Anadolu Ajansı'ndan Evren Atalay kazandı.