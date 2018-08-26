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26 Ağustos 2018 17:16

Bariyerlere çarpan araçta 2 kişi yaralandı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı.

Bariyerlere çarpan araçta 2 kişi yaralandı

26 Ağustos 2018 17:16

Kaza sonucu araçtaki 2 kişi yaralandı.


Kaza, bugün öğle saatlerinde İzmir Çevreyolu Limontepe kavşağı yakınlarında meydana geldi. Balçova’dan Gaziemir yönüne giden Mustafa Soylu idaresindeki 35 EA 4932 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce refüje ardından da bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ve yanında bulunan Arzu Yapıcı (34) yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Soylu’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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