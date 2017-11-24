Baro Başkanı Aydın: ’’Kadınlar için mücadele edeceğiz’’

İzmir Adliyesi Baro Birimi’nde bir basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını okuyan Baro Başkanı Av. Aydın Özcan, İzmir Barosu’nun, uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve tüm yasalarda güvence altına alınmış bulunan kadının insan haklarının kullanımını etkinleştirecek tüm tedbirlerin uygulanması için çalışacağını, süreçlerin takipçisi olacağını, kadınların aktif ve etkin bireyler olarak yaşamaları için mücadele edeceğini söyledi. Baro Başkanı Aydın Özcan, ’’Her yıl 25 Kasım günü tüm dünyada ’Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü’ olarak kutlanır. Kadına yönelik şiddetle mücadele gününün tarihçesinde, 25 Kasım 1960’ta Dominik Cumhuriyeti’nde diktatörlüğe karşı mücadele veren ve öldürülen üç kız kardeşi anma ile başlamış, 1981 yılında, Latin Amerika ve Karayipler’deki kadın örgütleri 25 Kasım’ı ’Kadına Karşı Şiddete Son Uluslararası Günü’ ilan edildi’’ dedi. Kadın Hakları Merkezi’nde gönüllü çalışan avukatlarla birlikte İzmir Adliyesi Baro Birimi’nde düzenlenen “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyl basın açıklamasında konuşan İzmir Baro Başkanı Avukat Aydın Özcan, İzmir Barosu’nun kadın hakları ve çocuk hakları konusunda çok duyarlı olduğunu ve tüm davaları yakından takip ettiğini, davalara müdahillik taleplerinde bulunduklarını ifade ederek, kamuoyu oluşturulması için çok büyük mücadeleler verdiklerini dile getirdi. Başkan Aydın Özcan, 2017’nin ilk 10 ayında erkekler tarafından en az 240 kadın ve kız çocuğunun öldürüldüğünü söyleyerek ’’Üstelik öldürülen kadınlardan en az 11’i çıkarttıkları koruma tedbir kararlarına rağmen öldürüldü’’ dedi.

Baro kadınlar için ücretsiz hukuksal destek veriyor

Adalete erişimin kolay ve ucuz olmasının, adaletten alınan sonucun ise hızlı ve etkili olmasının kadına yönelik şiddet vakalarını önlemede çok önemli olduğunu söyleyen Avukat Aydın Özcan, bu anlamda İzmir Barosu’nca İzmir Adliyesi’nde, şiddet mağduru kadınlara ücretsiz hukuksal destek vermek amacı ile Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi’nin açıldığını sözlerine ekledi. İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi’nde; toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddet mağduru kadınlarla görüşme teknikleri, adli ve tıbbi değerlendirme ve koruyucu özel yasalarla ilgili konuları içeren eğitim modülleri çerçevesinde, sertifikalı eğitim programına katılan yaklaşık 400 avukatın kadın haklarının korunması, geliştirilmesi ve şiddetin sona erdirilmesine yönelik mücadele yürüttüğünü söyleyen Özcan, bugüne kadar merkezde 3 bin 512 şiddet mağduru kadına koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması konusunda hukuksal destek verildiğini ifade etti.