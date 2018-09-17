Başarısız saç ekiminin nedenleri

Saç ekimi operasyonları titizlik gerektiren ve sabır isteyen önemli operasyonlar arasında olduğunu belirten Saç Ekim Merkezi Direktörü Yasemin Gülgör, “Saç ekimi operasyonlarının hastane ortamı ve doktor gözetiminde profesyonel ekip ve kadroyla uygulanması önem teşkil etmektedir. Tecrübesiz kişiler tarafından yapılan operasyonlarda greftlerin alımı ve yerleştirilmesi doğru planlama yapılmaması operasyonu başarısız kılar” dedi. Gazi Hastanesi Saç Ekim Merkezi Direktörü Gülgör, “Saç ekimi operasyonlarında ense döner alanın sağlıklı olması analizi doğru yapılamazsa operasyon başarılı sonuçlanmayabilir. Bu yüzden hastalar ile yapılacak yüz yüze ön görüşme çok önemlidir. Operasyon süreci ile ilgili detaylı olarak her konuda bilgi sahibi olunuz” diye konuştu.

Saç ekimi operasyonlarının steril ortamlarda yapılması gerektiğinin altını çizen Gülgör, “Saç ekimi operasyonlarında steril ortama dikkat ediniz. Doktor ve ekip deneyimini ve hastane bünyesinde olmasına ve düzenli olarak operasyon öncesi ve sonrası kontrollerinizin yapılmasına, takip planlamasına dikkat ediniz. Tetkikleriniz muhakkak operasyon öncesi anlatılmalı ve sizin değerlendirmenize sunulması gerekir. Operasyon sonrası talimatları önceden öğrenmeniz ve uygulamanız gereklidir. Unutmayın saçınız dökülüyorsa bu hemen ‘Saç ektireyim' anlamına gelmez. Saçınız seyrekse hadi saç ektireyim saçlarım yoğunlaşsın bu bir yanlıştır” şeklinde konuştu.

“Saç ekimi emek ister”

“Saça yönelik bir çok tedavi uygulanmaktadır” diyen Gülgör, şunları söyledi : “Saç ekimine uygun aday olmak önemlidir. Saç ekimi ön son noktadır. Ayrıca saç ekimi işlemini uygulamak için yeterli verici saçınız yoksa muhtemelen diğer seçeneklere destek tedavilere başvurulmalıdır. Verici alanlar yetersiz olduğu durumlarda yapılan operasyonlar olumsuz sonuçlanabilir. Operasyon öncesi sağlıklı bir analiz yaptırın ekime uygun olup olmadığınızın analizi kan tahlilleri ve tetkiklerini lütfen yaptırın. Hastane bünyesinde olmasına özen gösterin. Doktorunuz ve ekiple tanışın. Unutmayınız saç ekimi işlemi sanattır ve emek ister.”