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07 Temmuz 2017 19:24

Başbakan talimatı verdi o ilçede doğal gaz çalışmaları başladı

Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatıyla, İzmir’in Selçuk ilçesinde doğal gaz çalışmaları start aldı.

Başbakan talimatı verdi o ilçede doğal gaz çalışmaları başladı

07 Temmuz 2017 19:24


Selçuk ilçesinde, doğal gaz çalışmalarının başlaması için Başbakan Binali Yıldırım talimat vermişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından çalışmalar kentte hızlı bir şekilde başladı. Doğal gaz borularının 23 kilometrelik bir hat üzerinde döşeneceğini öğrenilirken, AK Parti İzmir Milletvekili M. Atilla Kaya ve beraberindekilerde çalışmaları yerinde inceledi. Kaya’ya, Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, İzmir Gaz Genel Müdürü Burçin Yandımata ve AK Parti ilçe Başkanı Sema Yeşilçimen de eşlik etti.


AK Partili Atilla Kaya, "Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım’ın vermiş olduğu talimatla Selçuk ilçemizin de Selçuk’ta yaşayan hemşehrilerimizin de doğal gaza kavuşmasına ilişkin çok önemli bir adımı gerçekleştirmiş oluyoruz. Burada 23 kilometrelik hattın başlangıç noktasındayız. Sayın Başbakanımızın talimatıyla 2017 yılı içerisinde Selçuklu hemşehrilerimiz doğal gazı kullanacaklardı. Bu noktada bu ciddi çalışmanın burada başlangıç noktasında olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışmalar çok hızlı şekilde yürüyor. Selçuk’un nüfusu 250 bini aştığında bile buradaki hat ihtiyaçlarımızı karşılayacak düzeyde olacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.




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