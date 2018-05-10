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10 Mayıs 2018 16:27

Başbakan Yardımcısı Işık Aliağa’da

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere dün İzmir’e gelen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Aliağa ilçesinde temaslarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı Işık Aliağa’da

10 Mayıs 2018 16:27


Dün Petkim ve Star Rafineriyi ziyaretlerinin ardından bugün tekrar sabah saatlerinde Aliağa’ya gelen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Bir İzmir Ortak Sağlık Güvenlik Birimi firmasını ve Tüpraş İzmir Rafinerisini ziyaret etti. Basına kapalı olarak yapılan görüşmelerden sonra Egegaz Tesisleri’ne geçen Başbakan Yardımcısı Işık, burada da basına kapalı olarak yaptığı ziyaretlerinin ardından Aliağa’dan ayrıldı.


Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’a Aliağa’daki ziyaretlerinde İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz eşlik etti.




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