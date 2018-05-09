Zaten partilerin ortaya koyduğu adaylar da aslında cumhurbaşkanlığı adaylığında çok iddialı olmadıklarını gösteriyor” dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti İzmir İl Binası’nda yaptığı konuşmada, 24 Haziran’da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turla büyük bir oy farkıyla seçileceğini söyleyerek, “İki kritik seçim bizleri bekliyor. İlk olarak 24 Haziran’da cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin fiilen hayata geçeceği bir seçimi yaşayacağız. Ardından da 2019 yılının Mart ayında yerel seçimleri yaşayacağız ve sonra yaklaşık 4.5 yıl seçim olmadan Türkiye yoluna devam edecek. 24 Haziran’da ben inanıyorum ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilk turda önemli bir farkla seçilecek. Zaten partilerin ortaya koyduğu adaylar da aslında cumhurbaşkanlığı adaylığında çok iddialı olmadıklarını gösteriyor” dedi.

Işık, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesinin yanı sıra parlamentoda da AK Parti’nin Meclis çoğunluğunu sağlayacak bir aritmetiğin olması gerekiyor. Cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan’a milletvekilliğinde başka parti ayrımına girmemek lazım. Yeni sistemin köklü bir şekilde oturması ve Türkiye’nin şahlanışının sürmesinin yolu parlamentoda da AK Parti’nin çoğunluğu elde etmesidir” diye konuştu.

“Kazanamıyorsak eksik bizdedir”

Yerel seçimlerde İzmir’de arzu ettikleri başarıya ulaşacaklarına inandığını belirten Işık, “Biz parti olarak hiçbir zaman halkımıza suç bulmadık. Eğer İzmir’i kazanmıyorsak bu bizim eksiğimizdir. Eğer İzmir’de arzu ettiğimiz başarıyı yakalayamıyorsak demek ki eksik bıraktığımız yerler vardır. Eksiklerimizi görüp halkımızın gönlüne girecek ve inanıyorum ki İzmir’de de bu sonuca ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

İzmir’e birçok yatırım yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini belirten Başbakan Yardımcısı Işık, “İzmir’de yaşamak ve İzmir için çalışmak da ayrıcalık. İzmir iktidarımız döneminde önemli adımlar atıyor. Şehircilik noktasında eksikler olsa da İzmir gelişiyor ve büyüyor. Bizler de üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.