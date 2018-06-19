Başbakan Yıldırım, Karabağlar’a millet bahçesi ve Demokrasi Üniversitesinin kampüsünün de kurulacağını müjdeledi.

Başbakan Binali Yıldırım, pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilleri Seçimleri öncesi İzmir’in Karabağlar ilçesinde vatandaşlara seslendi. Konuşmasında muhalefete yüklenen Başbakan Yıldırım, “Muhalefet adaylarının Türkiye’si nasıl bir Türkiye? Muhalefet adaylarının bir vizyonu, bir görüşü var mı? Ülke yararına söylediği güzel söz var mı? Projeleri, hayalleri var mı? Haklarını yemeyelim bir tane projeleri var. Hepsinin ortak projesi Recep Tayyip Erdoğan’ı indirmek. Buna güçleri yeter mi? Hak ettikleri dersi sandıkta verecek misin Karabağlar? Bunlar adeta yıkım ekibi gibi çalışıyorlar. ‘Kanal İstanbul’u, yerli arabayı, nükleer santrali yaptırmayacağız, Külliyeyi yıkacağız’ diyor. Bunların ağızlarından yıkmaktan başka söz çıkıyor mu? Bu yıkım ekibinin enkazını pazar günü kaldıralım mı?” diye konuştu.

“Selahattin Demirtaş’ın yanında”

Muhalefete eleştirilerini sürdüren Başbakan Yıldırım, terör illetini de vatandaşların yakasından söküp atacaklarını belirterek şunları söyledi: “Suriye’de, Irak’ta, Kandil’de yuvalanan terör örgütlerine karşı amansız mücadelemiz devam ediyor. FETÖ, PKK, DEAŞ örgütlerine göz açtırmadık, açtırmayacağız. Terör nereye kaçarsa ensesindeyiz, orada etkisiz hale getireceğiz. Türkiye’yi tehdit eden şer odaklarını yok etmek boynumuzun borcudur. Mehmetçik canı pahasına operasyon yaparken bu muhalefet adayları nerede? O Edirne’de terörü destekleyen Selahattin Demirtaş’ın yanında. Onu ziyaret ediyor. Onlara bunun hesabını sandıkta soracak mıyız? Milletin askerini ve sivilleri öldüren, Kobani isyanını başlatanlara destek verenlere sandıkta hesap soracak mısınız? Millet nereye bakıyor, bunlar nereye bakıyor. Cumhur İttifakı işte burada. Bunların ağızlarından FETÖ, PKK terör örgütüne karşı nasıl mücadele edeceğini söyleyenini duydunuz mu? Aklınızı başınıza alın, Karabağlar’ın sillesi ağır olur unutmayın.”

“AK Parti yapmadı da uzaydan gelenler mi yaptı?”

Türkiye’nin üretim ekonomisinde ve ihracatta rekor kırdığını söyleyen Başbakan Yıldırım, “Muhalefete sorarsanız 16 yıldır AK Parti bir şey yapmadı. İnanıyor musunuz? Ey muhalefet, ey CHP; Konak Tüneli’ni kim yaptı? Çevre yolunu, Adnan Menderes Havalimanı’nı kim yaptı? İmar barışını kim yaptı? Sabuncubeli Tüneli’ni kim yaptı? Marmaray’ı, Avrasya projelerini kim yaptı? Dünyanın en büyük havalimanını kim yapıyor? İzmir-İstanbul otoyolunu, İzmir-Ankara hızlı trenini kim yapıyor? İZBAN’ı kim yaptı? Onlar konuşur, AK Parti yapar. İHA’ları, SİHA’ları, milli mühimmatımızı AK Parti yapmadı da uzaydan gelenler mi yaptı? Bunlarda hiç utanma kalmamış. Milletin gözüne baka baka yalan söylüyorlar. Millet sormaz mı? AK Parti Türkiye’nin her köşesini kalkındırırken siz yan gelip yattınız, bol bol konuştunuz. Bunlar yaptıklarımızı inkar ediyor. Milletimiz ise AK Parti’yi 16 yıldır iktidar yapıyor. Onlar görmek istemez ama siz iyi bilirsiniz. Bizim bu ülke için hayallerimizin ne kadar büyük olduğunu siz iyi bilirsiniz” ifadelerini kullandı.

“Bizim siyasetimiz birlik siyasetidir”

Milletin hafızasının saat gibi işlediğini kaydeden Yıldırım, “Kimse bu milletin hafızası zayıf diye düşünmesin. AK Parti’nin iktidar yılları, milletimizin her alanda atılımlara imza attığı dönemlerden oluşuyor. İçine kapalı Türkiye’yi dünyaya açtık. Türkiye’yi 3,5 kat büyüttük. Türkiye’yi dünyanın 10. büyük ülkesi yapmaya hazır mısınız? Türkiye’yi parmakla gösterilen ülkeler arasına sokmaya hazır mısınız? Biz siyaseti sizle beraber yaptık. Bizim siyasetimiz birlik siyasetidir. Ayrımcılık yapan, etnik kimlik, inanç üzerinden siyaset yapan bizden değildir. Biz Diyarbakır’da da, İzmir’de de aynı şeyi konuşuruz. 81 milyonu kucaklarız. Ayrı gayrımız yok, birlikte Türkiye’yiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeyiz” dedi.

Karabağlar’a millet bahçesi ve kampüs

İzmir’de yapılan yatırımları da tek tek hatırlatan Başbakan Yıldırım, İzmir’e 16 yılda 6 katrilyon yatırım yaptıklarını söyledi. İzmir’e müjdeler de veren Başbakan Yıldırım, “Demokrasi Üniversitesinin kampüsünü Karabağlar’a kuruyoruz. Ormana ait askeriyenin kullandığı 450 dönüm araziyi de askeriyeden alıyoruz, Karabağlar’a millet bahçesi yapıyoruz. Karabağlar’da kentsel dönüşüm diğer mahalleler için de birer birer yapılacak. Sizlerin rızası alınarak kabul ettiği şekilde gerçekleştirilecek” diye konuştu.

“Bir zamanlar ideolojik belediyecilik vardı”

Mitingde Başbakan Yıldırım’dan önce konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bir zamanlar bu memlekette ideolojik belediyecilik olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Hizmet hak getire. Şehirlerin alt ve üst yapısı yapılmaz, çöp sağlarında patlamalar olur onlarca kardeşimiz şehit olurdu. 21 yıl belediye başkanlığı yaptım. İlk işe başladığımda benden randevu isteyenlerin hepsi ya haciz memuru ya da alacaklılardı. Ortadan simsiyah sular akardı, katı atık tesisleri yoktu. Hangi partiden devraldığımız söylememe gerek yok ama benden önce üç dönem CHP vardı. Şehir Paris gibi oldu. İdeolojik belediyecilikten hizmet belediyeciliğine atladık. Hizmet ettik sadece.”

“Allah sizi ıslah etsin”

Kentsel dönüşümle ilgili yasalar çıkardıklarını kaydeden Bakan Özhaseki, “Kentsel dönüşüm bir zorunluluk. Deprem ülkesiyiz. İzmir’imizin kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Bununla ilgili birçok yasa çıkardık fakat CHP’li belediyeler ‘rantsal dönüşüm’ diyor. Rant varsa mahalleliye bölüştür. Sen iş yap, bahane uydurarak tembellik etme. Tembel belediyeler, işi başından atanlar basit sözcük bulmuşlar. Allah sizi ıslah etsin, size iyilik versin.” diye konuştu.

“Hepsini çözecek bir yasa geldi”

Karabağlar’da kentsel dönüşüme başladıklarını söyleyen Bakan Özhaseki, “Şu anda inşaatlar başladı. 50 bin konutluk bir yer olacak. Bir kısmı kamuya, bir kısmı vatandaşa ait. Bakanlığa geçen konutları satmayacağız, onları yıkılan veya yıkılmak üzere evi olan vatandaşlara vereceğiz. Ya planları kendileri uygulayıp yapacaklar tapusu olmayan tapu alacak, ya da bizimle anlaşarak yapacaklar. İlk planlamada 110 hektarlık alanda işe başladık. Biz yüzde 60’ını sosyal donatıya ayırdık. Bu hareket buranın kara kaderini değiştirecek, herkes rahat edecek. Modern bir yaşama doğru geçeceğiz. Bundan bir ay önce yasa geçirdik. Yasa, imar barışı. Bu yasadan istifade edemeyecek yerler çok az. Örneğin İstanbul Boğazı’na bakan o yalılar. Buralarda ne kadar sorun varsa hepsini çözecek bir yasa geldi. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. İstiyoruz ki depreme hazırlıklı olalım. Deprem geldiğinde içimiz yanmasın” ifadelerini kullandı.