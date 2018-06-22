Biri de gizli, bir de gizli bir ittifakı var. Gizli ortağı var. O da HDP’dir, PKK’dır” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, seçim bölgesi İzmir’de temasları kapsamında Bayındır ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda miting gerçekleştirdi. Seçim otobüsü üzerinden “Çiçeğin başkenti Bayındır, Bayındır’ın çiçek gibi güzel insanları “ sözleriyle vatandaşları selamlayan Başbakan Yıldırım, “Yarından sonra bayram var bayram. Bayındır hazır mısın, Bayındır. Milletin adamı adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanı seçmeye hazır mısın? Biliyorsunuz adaylar meydanda 2 aydır dolaşıyorlar. Dolaşa dolaşa kördüğüm oluyorlar. Başları döndü. Bunlar ne diyor meydanlarda? AK Parti ne yaptıysa yıkacağız. Siz yıkım ekibi misiniz, kardeşim. Millet size yapılanları yıkın diye mi oy verecek. Millet bu ülkede dikili ağacı olmayanlara oy verir mi? AK Parti’nin yapacakları 15 yıldır yaptıklarıdır” dedi.

“4 parti ittifakı var biri de gizli o da HDP, PKK’dır”

15 yılda AK Parti’nin yaptığı hizmetleri paylaşan Başbakan Yıldırım, “Siz bu adayların hiç ağızlarını açıp da PKK’ya, FETÖ’ye karşı ne yapacaklarını, nasıl mücadele edeceklerini hiç duydunuz mu? Bunların 4 parti ittifakı var. Biri de gizli, bir de gizli bir ittifakı var. Gizli ortağı var. O da HDP’dir, PKK’dır. Türkiye’nin üzerinde bir plan oynanıyor. Güneyimizde terör devleti kuraya çalışıyorlar. Bunda amaç, Türkiye’nin bölgedeki etkinliğini azaltmak, ekonomik krizi ve toplumsal krizi beraberinde getirmek. Onun için bu yıkım ekibi hep bir ağızda Recep Tayyip Erdoğan insin de ne olursa olsun. Hemşerilerim siz buna izin verir misiniz? Milletin adamını bunlara yedirir misiniz?” ifadelerini kullandı.

Bayındır’a müjdeler

Bayındır’a müjdeler de veren Yıldırım, “Torbalı Ödemiş Demiryolu elektrikli sinyalli hale geliyor. Torbalı-Ödemiş arasını uzatıyoruz. Doğalgazı Bayındır’a getirdik mi? Şimdi bütün mahallerde yaygınlaştıracağız, hayırlı uğurlu olsun. Ergenli Barajı’nı mutlaka yapacağız. Zeytinliova Barajı’nı yapacağız. 150 yataklı hastane yatırımı sözümüz var, yeri hazır, yakında başlayacağız Hayırlı uğurlu olsun. Bayındır’ı eğitimin de başkenti yapacağız. 4 yıllık bir fakülte kuracağız. Hayırlı uğurlu olsun. Bayındır’a Küçük Menderes Havzası’nın bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bir hayvan hastanesi kurmayı planlıyoruz. Kaymakamlığı, Emniyet Müdürlüğünü, Adliyeyi yaptık mı? TOKİ Konutlarını Bayındır’a kazandırdık mı? Daha çok yapacak işimiz var. Önceki işimiz 24 Haziran Pazar günü. Bayındır yeni bir rekor kırmaya hazır mısınız?” diye konuştu.