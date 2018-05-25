Başbakan Yıldırım: "Ekonomimiz sağlam temeller üzerindedir"

Dolayısıyla bu krizler bizim alışık olduğumuz krizlerdir. Kurdaki dalgalanma özellikle seçim öncesi bir takım manipülasyonların sonucudur. Kaynağının nereden geldiğini de biliyoruz ama ne yaparsa yapsınlar, hangi oyunun içine girerse girsinler, içerideki iş birlikçilerine de söylüyorum; başaramayacaksınız, geçmişte de başaramadınız şimdi de başaramayacaksınız” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İzmir milletvekili adaylarını tanıttı. Balçova Kaya Termal Otel’de düzenlenen aday tanıtım toplantısına; AK Parti İzmir Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meslek odası başkanları, 28 milletvekili adayı ve çok sayıda partili katıldı. Başbakan Yıldırım, salona sloganlar eşliğinde girdi. Başbakan Yıldırım’ın konuşması öncesi 28 milletvekili adayı tek tek sahneye davet edilerek özgeçmişleri okundu.

“Vatandaşlarımızın kafasını karıştırmaya çalışıyorlar”

Konuşmasında ekonomi hakkında önemli açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, “Merkez Bankamız, Ekonomi Koordinasyon Kurulumuz, ilgili bakanlıklarımız çalışmalarını uyum içerisinde sürdürüyoruz. Bugünlerde Türkiye ekonomisi üzerine ne yazık ki bazı dedikodular yalan yanlış hesaplarla, iddialarla vatandaşlarımızın kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Ekonomi üzerinde oyun oynamaya çalışanların değirmenine su taşıyanlar var ama şunu herkes bilsin ki; 2008’de 2009’da başlayan küresel kriz, nasıl Türkiye’yi teğet geçtiyse, bugünlerde Amerika’da meydana elen olayların bizim ekonomimizi de etkilediği de malum ancak ekonomimiz sağlam temeller üzerindedir. Dolayısıyla bu krizler bizim alışık olduğumuz krizlerdir. Kurdaki dalgalanma özellikle seçim öncesi bir takım manipülasyonların sonucudur. Kaynağının nereden geldiğini de biliyoruz ama ne yaparsa yapsınlar, hangi oyunun içine girerse girsinler, içerideki iş birlikçilerine de söylüyorum; başaramayacaksınız, geçmişte de başaramadınız şimdi de başaramayacaksınız” diye konuştu.

"Türkiye güvenli liman"

Başbakan Yıldırım, Hükümetin aldığı tedbirler, uygulamaya koyduğu yasalarla ve reformlarla Türkiye’nin büyüme ve kalkınma yönünde emin adımlarla yürümeye devam ettiğini söyledi. Sanayide, ihracatta ve turizmde rekorlar kırmaya devam edildiğini kaydeden Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu senenin ilk 4 ayında ülkemizi ziyaret eden yabacı misafir sayısı geçen seneye göre yüzde 50 artarak 8 milyona ulaştı. Yılsonu itibariyle 40 milyon turisti Türkiye’de ağırlayacağız. İşte güven ve istikrarın adı Türkiye’dir. ‘Türkiye’de ekonomi iyiye gitmiyor.’ Soruyorum kardeşim; Türkiye’de ekonomi iyiye gitmiyorsa niye Türkiye’nin bilinen bankalarından birine yatırımcı 3 milyar 200 milyon dolar ödeyerek biri yatırım yapıyor? Küresel yatırımcı nereye yatırım yapacağını çok iyi bilir. Türkiye gerek kendi, gerek küresel yatırımcılar için cazibe merkezi, güvenli liman olmaya devam ediyor.”

"İzmir hak ettiği yerde değil ama mutlaka hak ettiği yere gelecek"

İzmir için “Güzellikler şehri İzmir, Ege’nin kalbi İzmir, efeler diyarı İzmir’in güzel insanları” diyen Başbakan Yıldırım, “Bugün bu salondaki coşku, İzmir’in 24 Haziran’a hazır olduğunu gösteriyor. ‘Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye’ diyerek, ‘durmak yok yola devam’ dediğinizi duyuyorum. İzmirli hemşehrilerimizin ‘yaparsa yine AK Parti yapar’ diyerek 24 Haziran sabahını iple çektiğini hissediyorum. Yüreğinizdeki coşku hep böyle olsun, hiç eksilmesin değerli kardeşlerim. İzmir’i ihmal eden Türkiye’yi ihmal etmiş olur. İzmir’i, Türkiye’nin kalkınmasının öncüsü olan bir şehir olarak gördük, ona göre çalıştık. İzmir hak ettiği yerde değil ama mutlaka hak ettiği yere gelecek. Bunlar değerli İzmirlilerin emin olmasını istiyorum. Durmak yok, durursak sadece sözümüzde dururuz. Biz bu günlere boş vaatlerle gelmedik. Hayal tacirliği ile gelmedik. Buraya samimiyetle, çalışarak, üreterek, milletimizin gönlüne girerek geldik. Milletimizin bugüne kadar başını öne eğdirmedik, yüzünü kara çıkarmadık, Allah’ın izni ile bundan sonra da çıkarmayacağız” dedi.

“Bu ekiple İzmir’i şaha kaldırırız”

İzmir milletvekili adaylarının genç, dinamik, çalışkan olduğunu kaydeden Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

“Bu ekiple İzmir’i şaha kaldırırız. İzmir’e aşkla, sevdayla, coşkuyla, heyecanla hizmet edecek adaylar olarak huzurunuzdayız. İz mirin sorunlarını takip edecek, çözüm için çalışacak şehrine sevdalı bir ekibimiz var. AK Parti’nin kaderi Türkiye’nin kaderidir. Adaleti, kalkınmayı, özgürlüğü, huzuru, kardeşliği, vazgeçilmez değerler kabul eden partidir. Bu nedenden yüce milletimiz 16 yıldır Türkiye’yi yönetme sorumluluğunu AK Parti’ye vermektedir. Dünyada örneği çok az görülen bir başarı öyküsünü hep birlikte yazdık. Hem halkımızın güvenini kazandık, hem de ekonomik ve siyasi istikrarı saplayarak bu başarıya ulaştık. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Milletimiz, olmaz denilenlerin olduğuna bizzat şahit oldu. Bugün geleceğe her zamankinden daha heyecan ve umutla bakıyoruz. Terör eylemlerine, darbe teşebbüslerine, vesayet odaklarına, finansal saldırılara rağmen 2023 Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği 100. yıl hedeflerine emin adımlarla yürüyoruz. Arkamızda milletimizin ve İzmir’in desteğini hissediyoruz. Bu başarı sizlerin başarısıdır, Türkiye’nin başarısıdır."

“Bu projeleri Alpay takip edecek”

Dünyada son 10 yılda yapılan 10 tane büyük projenin 6’sının Türkiye’de yapıldığını kaydeden Başbakan Binali Yıldırım, “İşte Türkiye’nin farkı bu. Devlet ve özel sektör yatırım tutarı 1trilyon lirayı aştı. Bu rakam 2002 yılına göre 4 kat artış demek" dedi. İzmir’de yapılan yatırımlardan da bahseden Başbakan Yıldırım, Sabuncubeli Tüneli’nin önümüzdeki ay açılacağını ifade etti. Sporla ilgili yatırımları da tek tek anlatan Başbakan Yıldırım, İzmir’den milletvekili adayı eski milli futbolcu Alpay Özalan için de, “İzmir çocuğu olarak, futbolcu olarak bundan sonra bu projeleri Alpay takip edecek. 1926 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Karşıyaka Kulübünü ziyaret ettiğinde ‘ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olanını severim’ sözünü söylemiştir ve ilk futbol maçı İzmir’de oynanmıştır” ifadelerini kullandı.

Havalimanına ikinci pist müjdesi

Konuşmasında müjde de veren Başbakan Yıldırım, sadece İstanbul-İzmir arası bir günde 103 uçuş olduğunu vurgulayarak, “Ankara’ya 9-10 uçuş var, artık havaalanı yetmiyor. Arkadaşlarla konuştuk ikinci pist için fizibilite çalışmalarını başlatıyoruz. Hayırlı olsun. ‘Alaçatı’ya yeni bir havalimanı yapacağız’ dedik ihale yaptık. Çalışmalar başlıyor. 2 yıl içinde hizmete girecek, adı ise Ekrem Pakdemirli olacak” diye konuştu.

"Türkiye tarihi bir kavşağı dönmeye hazırlanıyor"

24 Haziran’da yapılacak seçimler hakkında konuşmaya devam eden Başbakan Yıldırım, “Türkiye, önemli bir kararın arefesinde, tarihi bir kavşağı dönmeye hazırlanıyor. 24 Haziran’da, cumhuriyet tarihi için çok ama çok önemli bir değişimi dönüşüm, değişim olacak. Bu seçimlerde ilk defa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirdiği seçimi yapacağız. Hem cumhurbaşkanını, hem güçlü meclisi oluşturan seçimleri bir arada, beraber yapacağız” açıklamasında bulundu. Başbakan Yıldırım, “Vakit Türkiye vaktidir. Türkiye’yi şaha kaldırmaya hazır mıyız? Tarihi değiştirmeye var mısınız? Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan’la ‘yola devam’ diyecek misiniz?” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Konuşmaların ardından Spor Toto 1. Lig’e çıkan Altay Spor Kulübü, kupayı Başbakan Yıldırım’a takdim etti.

Şengül’den yaşam tarzı vurgusu

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ise, şunları söyledi:

“İzmir farklı kültür ve yaşam tarzlarının, inançların barış içinde yaşadığı hoşgörü şehridir. Biz istiyoruz ki İzmir’de binlerce yıl olduğu gibi bugün de, yarın da herkes kendi kinliği, inancı, kültür ve gelenekleriyle yaşamını devam ettirsin. Bugün de, yarın da fikirler özgürce ifade edilsin. Farklılıklar, ayrışma değil zenginlik meselesi olarak görülsün. İnançlara, değerlere kimse karışmasın. Yasaklar ve kısıtlamalar olmasın. Herkes kendi yaşam tarzını özgürce yaşasın. Kimse kimseden korkmasın. İzmir, yerel yöneticilerin gerekli adım atmaması nedeniyle ihmal edildi. İstismar siyaseti yaparak günü kurtaran anlayışın kenti getirdiği nokta ortadadır. İzmir’in bir sıçramaya, ciddi hamlelere ihtiyacı var. İzmir’in içi boş, ayrıştırma ve kutuplaşmayı hedefleyen çağ dışı söylemlere ihtiyacı yok. İzmir’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Vakit İzmir vakti, vakit Türkiye vakti.”

Konuşmaların ardından Başbakan Yıldırım ve salonda bulunanlar iftar yemeğine katıldı.