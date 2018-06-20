Başbakan Yıldırım, bir gencin HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın kesinleşmiş cezası olmamasına karşın neden cezaevinde olduğuna ilişkin sorusuna ise, "Onu bana sormayacaksın. Mahkemelere soracaksın" cevabını verdi.

24 Haziran seçimlerinde ilk kez oy kullanacak gençlerle tekne turu yaparak Pasaport İskele’den iniş yapan Başbakan Binali Yıldırım, Kordon boyunda ellerinde Türk bayrakları olan yüzlerce genç tarafından karşılandı. Ardından yine Kordon’daki çim alanda “Çay-çiğdem bizden, sohbet sizden” konulu genç buluşmasına katılan Başbakan Yıldırım, bir yandan çay içip çekirdek yedi, bir yandan da gençlerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, hayvanlara yönelik şiddete gelecek cezalarla ilgili soruya, “Hayvan da insan da can taşıyor. Bizim dinimiz nefes alan veren bütün yaratıkları kutsal görür. Onların en ufak zarar görmesine engel olur. Karıncaların, kuşların ihyası için vakıf kurmuş bir medeniyetin evlatlarız. Hal böyleyken Sakarya’da yaşanan, insanlıkla izah edilecek bir şey değil. Cinayetin ötesinde tam bir vahşet. Bu olaydan sonra hayvanlarla ilgili kanunları tekrar gözden geçirdik. Sahibi olan hayvana bir şey yaparsanız cezası varmış. Eski kanunda. Sahibi yoksa hiçbir şey gerekmiyormuş. Öyle bir şey olur mu? Bunu düzelttik. İki gün önce kararname imzaladım. Seçimlerden sona en önce çıkacak kanun bu hayvanların korunmasına yönelik kanun olacak. Hayvanlara herhangi bir şekilde şiddet uygulayanlara, onları öldürenlere çok ağır cezalar getiriyoruz” diye konuştu.

"Bu soruyu bana değil, mahkemelere soracaksın"

Başbakan Yıldırım, bir gencin HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın kesinleşmiş cezası olmamasına karşın neden cezaevinde olduğuna ilişkin sorusuna, “Onu bana sormayacaksın. Mahkemelere soracaksın. Ben mahkeme değilim. O kararı mahkemeler veriyor” yanıtını verirken, İzmir Balçova’daki imar sorunu sorusu için de, “O sorun büyük sorun. Yıllardan beri devam ediyor. Yerel yönetimlerin geçmiş hatalarından kaynaklanan arsa sahipleri ile ilgili sorun. Yeni çıkardığımız imar barışı ile o bölgenin sorununu da çözmüş olacağız. 31 Ekim’de kadar müracaatlar devam edecek ve böylece imar barışı ile yılların kangren haline gelmiş sorununa el atma fırsatımız olacak” cevabını verdi.

“Genç nüfus hem bir fırsat ama iyi değerlenmezse bir tehdide de dönüşebilir”

Başbakan Yıldırım, genç işsizlik hakkındaki soruya ise şu yanıtı verdi:

“Türkiye’de yaş ortalaması oldukça düşük. Genç nüfus hem bir fırsat ama iyi değerlenmezse bir tehdide de dönüşebilir. Nitekim doğu, güneydoğuda gençlerimizin duygularını bölücü terör örgütü sömürerek onları eli kalem tutması gerekirken dağa gitmesine sebep oldu. Genç işsizliği önlemenin yolu bugünden yarına hallolacak bir iş değil. Eğitim süresinde gençleri çeşitli alanlara yönlendirmemiz lazım. 4+4+4’ü bundan sonraki dönemde üniversiteye kapısına gelmeden önce gençlerimizi ilgi alanlarına göre yönlendirmemiz lazım. Uzmanlık alanlarını çeşitlendirerek Türkiye’nin gelecek ihtiyaçlarını görerek planlama yapmamız lazım. İlkokul, ortaokul, lise; sonra üniversiteye girmek için çok büyük yarış, gayret sonunda ya istediğimiz yere giriyoruz ya da giremiyoruz. Orta ve uzun vadede meslek alanlarını çeşitlendirmek üzere genç işsizliğe çözüm üretebileceğiz. Terörü Türkiye gündeminden çıkardıktan sonra yatırımlar daha da artacak ve özellikle doğu, güneydoğudan batıya göç olmayacak. Genç işsizliğin azalması için önemli bir başlangıç olacak. Gençlerin uzman olduğu akıl terinin daha fazla olduğu alanlara yatırım yapacağız. Yerli otomobil projesi, yapay zeka, robot teknolojileri ve İzmir’de bilişim vadisi kurulması için şirket kurduk. İlk etap 150 milyon sermaye kurduk. İnşallah orada gençlerimiz araştırma yapacaklar, patentler üretecekler, buluşlar ortaya koyacaklar. Türkiye teknoloji alanında bir adım öne çıkmış olacak. Çok çalışmamız, kendimizi belirli alanlarda uzmanlaştırmamız lazım.”

“Bize oyun oynayanlar tekrar gelecek el sıkışacak”

Başbakan Yıldırım Türkiye ekonomisi ile ilgili soruya da şöyle cevap verdi: “Türkiye 2013’e kadar kesintisiz büyüdü ama unutmayalım; 2017’de de yüzde 7.4 büyüdü. Sadece 2016’da darbe olduğu için büyüme 3.1’de kaldı. 15 yılda ortalama yüzde 5.7 büyüdük. Bu sayede Türkiye ekonomisi 3 kat, ihracat da 4 kat büyüdü. Son yaşanan olayların bir kısmı küresel şartlardan, bir kısmı içerideki şartlardan kaynaklanıyor. Ekonomi üzerinden AK Parti iktidarını sonlandırma yönünde bir gayret var. Seçimlere son bir ay kala değerlendirme kuruluşları arka arkaya Türkiye ve bankaların notunu düşürdü. Verdikleri mesaj; ‘Türkiye’ye gitmeyin terör var, istikrarsızlık var, yatırım ortamı için iyi bir yer değil.’ Bunu seçimlerden sonra tamamen biteceğini söyleyebilirim. İnşallah yine istikrar kazanacak, yine AK Parti kazanacak, Recep Tayyip Erdoğan kazanacak. Bize oyun oynayanlar tekrar gelecek el sıkışacak.”

Başbakan Yıldırım, buluşmanın ardından Buca ilçesindeki mitinge katılmak üzere yola çıktı.