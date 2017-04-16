Diğer
Kategoriler
16 Nisan 2017 11:09

Başbakan Yıldırım oyunu İzmir’de kullandı

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir’in Menderes ilçesinde bulunan ortaokulda oyunu kullandı.

Başbakan Yıldırım oyunu İzmir’de kullandı

16 Nisan 2017 11:09

Vatandaşların sevgi seliyle karşılanan Başbakan Yıldırım, merdivenlerin sonunda bekleyip konuşma yapmasını bekleyen vatandaşlara “Burası balkon değil" diyerek espri yaptı.


Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliğini içeren referandumda oyunu İzmir’in Menderes ilçesindeki Gölcükler Adnan Olcay Ortaokulunda bulunan 1085 numaralı sandıkta kullandı. Yıldırım’a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Soylu ve Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu da eşlik etti. Vatandaşların alkış ve sloganları ile karşılanan Başbakan Yıldırım, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlarla özçekim yaptı. Başbakan Yıldırım, oy kullanma işleminin ardından kendisini merdivenlerin sonunda bekleyip konuşma yapmasını bekleyen vatandaşlara, “Burası balkon değil” diyerek espri yaptı.



“İşimize gücümüze bakacağız”


Oy kullanma işleminin ardından açıklama yapan Başbakan Yıldırım, “Güzel İzmir’in Menderes ilçesindeyiz. Oyumuzu verdik, vatandaşlık görevimizi yaptık. Şimdi de işimize gücümüze bakacağız. Bugün Türkiye’nin her köşesinde 81 velayetimizde, ilçelerimizde, köylerimizde vatandaşlarımız huzur içerisinde, kardeşlik içerisinde, medeni bir şekilde oylarını veriyorlar. Tercihlerini yapıyorlar. Akşam olup sandıklar açılınca sonuçlar ortaya çıkacak. Çıkacak sonuç ne olursa olsun başımızın tacıdır. Milletimizin verdiği karar en güzel karardır” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 RECEB 1438
  • 16 Nisan 2017
  • Pazar
  • İmsak :04:43
  • Güneş :06:27
  • Öğle :13:22
  • İkindi :17:05
  • Akşam :19:56
  • Yatsı :21:28
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!