Başbakan Yıldırım oyunu İzmir’de kullandı

Vatandaşların sevgi seli ile karşılaşan Yıldırım, bir gazetecinin “Görevinizi teslim edemeyeceksiniz. Çünkü son başbakansınız” sözlerine, “Koltuk elimizde kaldı. Müzayedeye çıkaracağım” diyerek esprili bir yanıt verdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin son başbakanı Binali Yıldırım, oyunu milletvekili olduğu İzmir’de kullandı. Seçime bir hafta kala seçim çalışmalarını İzmir’de yürüten Başbakan Yıldırım, sabah saatlerinde Karabağlar’da annesinin adını taşıyan Bahar Yıldırım İlkokulunda gelerek, 2354 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Okul bahçesinde vatandaşların sevgi seli ile karşılaşan Yıldırım, fotoğraf çektirip çocuklara oyuncak verdi. Başbakan Yıldırım, Leyla ve İbrahim Bütün çiftinin 45 günlük çocukları Sena’yı da kucağına alarak sevdi. Başbakan Yıldırım, oy kullanma işlemi sonrasında 2357 numaralı sandığa giderek, bir gün önce babası Rüştü Çakır’ı kaybeden ancak yine de sandık başında görev alan Aydan Kazançlı’ya taziyelerini iletti. Sohbet sırasında Kazançlı gözyaşlarını tutamadı.

Başbakan Yıldırım, oy kullanma işlemi sonrasında seçimler hakkında ve Libya’nın Ubari kentinde 3 Kasım 2017 tarihinde kaçırılan ENKA şirketi çalışanları Osman Emre Yaykın, Tuğrul Can Kapubağlı ve Sertaç Karan isimli mühendislerin 233 gün sonra kurtarılmaları hakkında açıklama yaptı. Yıldırım, bir gazetecinin “Görevinizi teslim edemeyeceksiniz. Çünkü son başbakansınız” sözleri üzerine, “Koltuk elimizde kaldı. Müzayedeye çıkaracağım” diyerek espri yaptı.

“Bayram havasında geçiyor”

Başbakan Yıldırım, “Oyumuzu kullandık. Vatandaşlık görevimizi yaptık. Memleketimiz için, milletimiz için hayırlı olsun. Bildiğiniz gibi bu seçimlerde hem cumhurbaşkanlığı, hem de bizleri temsil edecek milletvekillerimizi seçiyoruz. Aynı anda seçiyoruz. Yeni sistemle Türkiye, yeni hedeflere, yeni ufuklara istikrar ve güven içerisinde yürümeye devam edecek. Seçimlerin bütün milletimize huzur, barış, kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Gayet demokratik bir bayram havasında güzel bir seçim ortamı geçiriyoruz. İnsanlar akın akın oylarını kullanmaya geliyorlar. Burası Karabağlar Selvili Mahallesi Bahar Yıldırım İlkokulu. 22 Nisan’da buranın açılışını yapmıştık. Şimdi de oyumuzu kullanmak nasip oldu. Seçim, İzmirimize ve ülkemize tekrardan hayırlı olsun” dedi.

Kaçırılan üç mühendis kurtarıldı

Başbakan Yıldırım, kurtarılan Türk mühendisler hakkında da şu açıklamayı yaptı:

“ENKA şirketine ait üç mühendis kaçırılmıştı. Birinin de babası İzmir’de, Akın Bey. Üniversite hocası. Yoğun, titiz, zahmetli bir çalışma neticesinde kurtarıldılar ve bu sabaha karşı ülkemize geldiler, ailelerine kavuştular. Mutlu son gerçekleşti. Bu süre içerisinde ENKA firmasına, Dışişleri Bakanımıza, Libya Başbakanı’na ve bütün yetkililere bizlerle yaptıkları bu yakın iş birliği dolayısıyla teşekkür ediyorum. Mühendislerimizin sağ salim kurtulmuş olması, hem aileler açısından hem de ülkemiz açısından çok güzel bir başarı olmuştur. Tekrar geçmiş olsun.”

Başbakan Yıldırım, daha sonra seçim sonuçlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte izlemek için Ankara’ya gitmek üzere okuldan ayrıldı.