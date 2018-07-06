Şimdi sizden bu birlik ve beraberliği ortaya koyacak, İzmir’e özel yeni ve büyük projeler bekliyorum" açıklamasının ardından bir araya gelen İzmir’in üç büyük oda başkanı, Seracılık Organize Sanayi Bölgesi kurulması yönünde karar aldıklarını açıkladı.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’in ev sahipliğinde gerçekleşen ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ile İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’nin katıldığı toplantıdan karar açıklandı. Merakla beklenen toplantı sonucunda, üç oda başkanı, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kapsamında ’Seracılık Organize Sanayi Bölgesi’ kurulmasına karar verdiklerini açıkladı. Toplantıda, İzmir’in organik tarım, yenilenebilir enerji ve sağlıkta yeni yatırımlara olanak sağlayabilecek potansiyele sahip olduğunu söyleyen İZTO Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası ile ortak hareket ederek çalışma grubu kurulduğunu hatırlattı. Türkiye’de örnek olacak bir Tarım Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurmak üzere çalışmalara başladıklarını aktaran her üç başkan, daha önce alt komisyonlarda yapılan toplantıların ardından belli kararların alındığını vurguladı.

Yer belirlenmesi yapılacak

Yer seçimi ve diğer mevzuat çalışmaları için müteşebbis heyetin de oluşturulduğunun vurgulandığı açıklamada, “Bu bağlamda, İZTO, EBSO ve İTB dışındaki kurumların müteşebbis heyet içinde yer alıp alamayacaklarını araştıracağız” denildi.

Oluşturulan müteşebbis heyetin başkanlığına İZTO’nun da yönetim kurulu üyesi olan Ali Osman Öğmen seçilirken, heyetin sekretaryasını ise EBSO’nun yürütmesine karar verildi. Her kurumdan ikişer ismin yer aldığı müteşebbis heyette İZTO’dan Ali Osman Öğmen ile Şahin Çakan, EBSO’dan ise Eyüp Sevimli ve Ateş Demirkalkan, İTB’den ise Erol Avni Bozkurt ile Dr. Tayfur Akın olmak üzere toplam 6 isim belirlendi.

Başbakan, "İzmir’e özel yeni ve büyük projeler bekliyorum" demişti

Seçim süreçlerinin tamamlanmasının ardından İZTO, EBSO, İTB Başkanları, meclis başkanlık divanı ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan 38 kişilik İzmir heyeti, Başbakan Binali Yıldırım’ı Çankaya Köşkü’nde ziyaret etmişti. Yaklaşık 1.5 saat süren kabulde, Başbakan Binali Yıldırım, heyet üyelerine hitaben yaptığı konuşmada “İzmir’in bu birlik ve beraberlik görüntüsünden çok memnun oldum. Bu birlik ve beraberlikten çok büyük bir sinerji doğacak. Şimdi sizden bu birlik ve beraberliği ortaya koyacak, İzmir’e özel yeni ve büyük projeler bekliyorum” demişti.

Toplantıya, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cemal Elmasoğlu, Emre Kızılgüneşler, yönetim kurulu üyesi Ali Osman Öğmen, meclis üyesi Cüneyt Güleç, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, EBSO Yönetim Kurulu Üyeleri Eyüp Sevimli ve Ateş Demirkalkan, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İTB Yönetim Kurulu Üyeleri Tayfur Akın ve Erol Avni Bozkurt katıldı. Toplantıda ayrıca İZTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, EBSO Genel Sekreteri Mustafa Kalyoncu ile İTB Danışmanı Dr. Pınar Nacak, Ar-Ge Müdürü Mustafa Yağcıoğlu da hazır bulundu.