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10 Haziran 2018 11:32

Başbakan Yıldırım, Sabuncubeli Tünelleri’ni yarın açıyor

Yıllardır vatandaşların dört gözle beklediği, Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde ’korkunç tüneller’ olarak tasvir ettiği Sabuncubeli Tünelleri yarın Başbakan Binali Yıldırım tarafından açılıyor.

Başbakan Yıldırım, Sabuncubeli Tünelleri’ni yarın açıyor

10 Haziran 2018 11:32


İzmir’deki 35 projeden biri olan Sabuncubeli Tünelleri’nin bayrama yetişmesi için yapılan çalışmalar tamamlanırken, yarın görkemli bir açılış töreni düzenlenecek. Açılışı Başbakan Yıldırım’ın yapmasıyla da tünel hizmete alınmış olacak.



10 bin kişilik iftar sofrası kurulacak


Sabuncubeli Tünelleri’nde açılış sırasında tünel içinde yaklaşık 10 bin kişilik iftar sofrası kurulacak. Ramazan Bayramı’nda kullanılacak olan tüneller, kamu kaynaklarıyla yapıldığı için geçişler ücretsiz olacak.


Başbakan’ın açılışı yapmasının ardından tünel araç trafiğine açılacak ve geçişler ücretsiz olacak.



“73 yaşındayım, yıllardır gider gelirim harika bir şey bu”


Tünelin açılmasını dört gözle bekleyen vatandaşlar da devletin desteğine teşekkür etti. Bir vatandaş, “Manisa İzmir 15 dakikaya inecek, harika bir şey bu. Ben 73 yaşındayım defalarca gittim geldim, bu Sabuncubeli hep sorun çıkarmıştır vatandaşa. Çok şükür açılıyor” derken, diğer vatandaşlar da “Çok iyi olacak, bir an önce açılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.


Sabuncubeli Tüneli, İzmir-Manisa karayolunun 21. kilometresinde bulunuyor. Başbakan Binali Yıldırım’ın Ulaştırma Bakanlığı döneminde, 2011 yılında İzmir’den milletvekili adayı olduğu sırada açıkladığı 35 proje arasında, Sabuncubeli Tünelleri de yer aldı. Hem İzmir-Manisa arasındaki ulaşım süresini 15 dakikaya indirecek hem de yolun en zorlu bölümünün kolayca geçilmesini sağlayacak olan tünellerdeki tüplerin uzunluğu da 4 bin 70 metre olarak planlandı.




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