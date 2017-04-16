Başbakan Yıldırım’ın oy kullandığı sandığın sonucu belli oldu

Tüm Türkiye sabahın erken saatlerinden itibaren okullarda oylarını kullanırken, Başbakan Binali Yıldırım da seçim bölgesi İzmir’in Menderes ilçesinde sandık başına gitmişti. Yıldırım, oyunu Gölcükler Adnan Olcay Ortaokulundaki 1085 nolu sandıkta kullanmıştı. Saatler 17.00’yi gösterdiğinde ise sandıklar kapandı ve bu okulda da oy sayımları başladı. Yıldırım’ın oyunu kullandığı sandıkta 378 seçmenden 323’ü sandık başına gitti. Açıklanan sonuçlara göre sandıktan toplamda 144 evet, 175 hayır oyu çıktı. Oyların 4’ü ise geçersiz sayıldı.