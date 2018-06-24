Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2018 09:18

Başbakan’ın da oyunu kullanacağı İzmir’de oy verme işlemi başladı

Türkiye’deki seçmen sayısının yüzde 6’sını oluşturan İzmir’de oy kullanma işlemi başlarken, Başbakan Binali Yıldırım da oyunu İzmir’de kullanacak.

Başbakan’ın da oyunu kullanacağı İzmir’de oy verme işlemi başladı

24 Haziran 2018 09:18


24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimleri için Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi oy kullanma işlemi başladı.


İzmir 1. Bölge 1. Sıra Milletvekili adayı olan Başbakan Binali Yıldırım da oyunu çocuklarının bağışlarıyla yaptırılan Bahar Yıldırım İlkokulunda oyunu kullanacak.


Saat 08:00 itibariyle oy verme işlemi başlarken, 17:00’ye kadar sürecek.



Bastonlarıyla geldiler


Oy vermeye sabah saatlerinde gelen vatandaşlardan kimisi de zor sağlık şartlarına rağmen oyunu kullanabilmek için geldi. Bastonuyla oy kullanmaya gelenlerden Ümmü Kılıç, vatandaşlık görevini yapmak için geldiğini belirterek, “Çok zor geldim, dizlerimden rahatsızım ama Türkiyem için oyumu kullanmaya geldim” dedi.


Oyunu kullanmaya gelen vatandaşlar, Türkiye’nin gelececği için oy kullanmaya geldiklerini belirterek,


4 milyon 279 bin 677 nüfusa sahip İzmir’de erkeklerin sayısı 2 milyon 133 bin 548, kadınların sayısı ise 2 milyon 146 bin 129. 18 yaşını geçenlerin, ilk kez oy kullanacakların sayısı 58 bin 64 kişi. Geçen yıl referandumda oy kullanmayı kaçıranların ve ocak-haziran ayları arası doğanların da eklenmesiyle bu sayının 80 bini bulması bekleniyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç