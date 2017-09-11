Başbakan’ın Torbalı ile ilgili müjdeleri ilçeyi heyecanlandırdı

Başbakan Binali Yıldırım’ı ağırlayan Torbalı’da 2 önemli projenin hayata geçirilmesinin sevinci yaşanıyor. Devlet Hastanesi ve Selçuk’a kadar uzatılan İZBAN’ın açılışını yapan Yıldırım, TTO Başkanı tarafından kendisine iletilen Torbalı’nın mesleki eğitim merkezi olması ve OSB dışı sanayi bölgelerinin Islah OSB kapsamına alınması taleplerinin yerine getirileceği sözünü verdi. Aynı toplantıda Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat’ın zeytin primleri ile ilgili talebi de olumlu karşılık buldu.

Yıllardır gündemde

30 milyar TL’lik vergi ödemesi ile İstanbul, Ankara, Kocaeli ve İzmir’den sona Türkiye 5.’si olan Torbalı’nın sanayi ve üretim potansiyeli gün geçtikçe artarken buna bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlar da sık sık gündeme geliyor. İşletme sayısı 1000’i geçen Torbalı’da mesleki eğitim alanındaki eksiklikler kurslar ve sık sık düzenlenen eğitimlerle giderilmeye çalışılsa da ilçede ‘kalifiye eleman’ın önemi gün geçtikçe daha çok ortaya çıkıyor. Aynı şekilde sanayi ve üretim de bir diğer ihtiyaç da 100 fabrikanın faaliyet gösterdiği 2 dev OSB’nin yanında ilçede OSB dışı sanayi bölgelerindeki 800 fabrikanın ıslah OSB kapsamına alınması olarak gösteriliyor. Uzun yıllardır ilçe kamuoyunda gerekliliği sık sık gündeme getirilen ve her platformda ilgili mercilere iletilen bu iki ihtiyaç geçtiğimiz hafta ‘ne üst düzey’ ağızdan olumlu yanıt buldu.

Başbakan söz verdi

Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla geçtiğimiz gün Çamlık’ta yapılan toplantıya sanayici yoğun katılım gösterdi. Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun’un, “Mesleki Eğitim Üssü” ve “OSB dışı sanayi bölgelerinin ıslah OSB kapsamına alınması” taleplerine Başbakan Yıldırım’dan olumlu cevap geldi. Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’nin son dönemde dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisine sahip olduğunu ve Torbalı’nın bunda çok büyük payı olduğunu söyledi. Torbalı’nın memleketi olan Erzincan kadar büyük bir yer olduğunu anlatan Yıldırım, “Türkiye ekonomisi için son derece önemli olan Torbalı’yı yakından izliyor ve yeni yatırımların teşviki için yoğun mesai harcıyoruz. Torbalı sanayinin üretimin üssü haline geliyor. Bizler de üzerimize düşeni yaparak elimizi taşın altına koyacağız. Ticaret Odamızın Torbalı’nın mesleki eğitim merkezi olması ve OSB dışı sanayi bölgelerin Islah OSB kapsamına alınması konusunda taleplerinin yerine getirileceğinin sözünü verelim” dedi.

TTO Başkanı Olgun, Başbakan’ın verdiği müjdenin kendilerini heyecanlandırdığını belirterek, son yıllarda özellikle kamu yatırımlarında altın bir dönem yaşayan Torbalı’da mesleki eğitim ve sanayi alanlarındaki iyileştirmelerle önemli bir eksiğin kapanacağını söyledi.