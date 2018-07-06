Sanıklar, müşteki Coşkun Başbuğ ile tartışma yaşayıp üzerine yürürken, Başbuğ, "Bana göre Zafer Kılınç, Zekeriya Öz’den daha etkili bir kişi. Bence oyun bozulmasaydı operasyonu yönetecek olan kişiydi" dedi.

FETÖ üyelerinin sahte deliller kullanarak kumpas kurdukları iddiası sebebiyle meslekten ihraç edilen ve yakalanmasının ardından tutuklanan ihraç edilen savcı Zafer Kılınç, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde tanık sıfatıyla dinlendi. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar ile avukatlarının yanı sıra müştekiler Coşkun Başbuğ, Ümit Topaloğlu, Davut Yıldız ve Bilgin Özkaynak’ın avukatı Muzaffer Sevgi Sakarya katıldı.

Tutuklu durumda bulunan Zafer Kılınç, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS)’yle katıldı ve soruları yanıtladı. Hakim üyenin, "Müşteki Onur Süer ve Safiye Köten’in yaptığı görüşmeleri Yüksek Askeri Şura (YAŞ)’ya müdahale olarak değerlendirmişsiniz. Üsteğmen bir baba ile kaymakam kızının görüşmesinde nasıl bu karara vardınız?" sorusuna Kılınç, "Sadece tapelere bakarsanız böyle bir değerlendirme yapamazsınız; ancak daha sonra başka deliller ortaya çıkmıştı." şeklinde yanıt verdi.

Salon karıştı, bir sanık yakını omuz attı

Coşkun Başbuğ, konuşması sırasında ‘Sanıklar teröristtir’ ifadelerini kullanınca mahkeme başkanı, "Henüz sanıklar, terörist değil" şeklinde uyarıda bulundu.

Bunun üzerine Başbuğ, "Bizim gözümüzde silahlı terör örgütü üyesi ve teröristtir" dedi ve sanıklardan tepki gördü. Tepkiler artınca mahkemeye ara verildi. Salon boşaldığı sırada sanık yakınları ve Başbuğ arasında arbede yaşandı. Bir sanık yakınının Başbuğ’a omuz attığı görülürken, bazı tutuklu sanıkların ayağa kalkarak Başbuğ’a ağır hakaretlerde bulundu.

Yaşanan gerginliğin ardından mahkeme heyeti duruşmaya 9 Temmuz Pazartesi devam edileceğine karar verdi.

Başbuğ: "Zafer Kılınç, Zekeriya Öz’den daha etkili bir kişi"

Davanın müştekilerinden Coşkun Başbuğ, dava sürecinin uzanmasını eleştirdi. Başbuğ, "Bu dava ilk başlamasına rağmen hala devam ediyor. Bana göre dosyayla ilgisi olmasa da usulsüz dinleme ve emniyet davalarının da tam sonu gelmişken bu davayla birleştirilmesi oldu; artık sonuna yaklaşıyoruz. Mahkemenin elinde yeterli deliller de mevcut" ifadelerini kullandı.

Kendilerinin yargılandığı davada mahkemeye başkanlık edenlerin tahliye edilmesinden duyduğu üzüntüyü aktaran Başbuğ, “Zafer Kılınç ve İsmail Kurt’un yakalanmasıyla çok mutlu olduk; ancak yargılandığımız mahkemeye başkanlık eden Atilla Rahman ve diğer üyelerin tahliyesiyle derin bir üzüntü yaşadık. Böyle olunca insanın aklında soru işaretleri kalıyor. Vatan haini bu kişiler çok önemli görevlerde kullanıldılar. Bana göre Zafer Kılınç, Zekeriya Öz’den daha etkili bir kişi.

Bence oyun bozulmasaydı operasyonu yönetecek olan kişiydi” şeklinde konuştu.

Başbuğ, çıkışta da yaptığı açıklamada, ’oyun bozulmasaydı’ açıklamasına açıklık getirerek, "Eğer oyun bozulmasıydı, 7 Şubat MİT operasyonunu bana göre Zafer Kılıç yapacaktı. Oyun MİT Kanunun değişikliğiyle bozulmuş oldu" dedi.