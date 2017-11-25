Başına çekiçle vurulup öldürüldü, ilk duruşma görüldü

Dikili ilçesinde, geçtiğimiz Mayıs ayında 10 yıl evli kalıp ardından boşandığı eşi Yahya Cengiz Küçük (58) tarafından başına çekiçle vurularak öldürülen Işık İkizoğlu davasının ilk duruşması Bergama Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmayı oldukça üzgün ve bitkin oldukları gözlenen Işık İkizoğlu’nun annesi Füsun İkizoğlu, ablası Başak İkizoğlu da izledi. Dava sırasında ise İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi avukatlarının müdahil olma istemi mahkemece reddedildi. Ardından ilk olarak tutuklu sanık Yahya Cengiz Küçük’ün savunması dinlendi. Küçük savunmasında İkizoğlu’nun yaşam tarzını eleştirdi ve ağlayarak, "Pişmanım çok uyarmıştım, şoktaydım, hatırlamıyorum" seklinde ifadelerde bulundu. Küçük, kendisinin arbede sırasında düştüğünü ve çekici yerde bulduğunu söyledi. Müşteki avukatlar ise, İkizoğlu’nun yaşam tarzını eleştiren Küçük’e, "Madem kötü yaşam tarzı olan bir kadındı niçin çocuğun vekaletini almak için bir çaban olmadı?" sorusunu sordu. Küçük ise boşanırken İkizoğlu ile anlaştığını iddia etti. Tanıklar dinlendikten sonra mahkeme, gerekli evrakların tamamlanması istemiyle davayı 18 Ocak 2018 tarihine erteledi.

"Davanın takipçisi olamaya devam edeceğiz"

Mahkeme sonrası açıklama yapan İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Gülce Mutoğlu Kılavuz, "Bugün burada geçtiğimiz mayıs ayında eski eşi tarafından öldürülen bir kadın kardeşimizin duruşmasına İzmir Barosu Başkanlığı olarak müdahil olma talebinde bulunduk. Talebimiz sırasında kadına yönelik şiddetin insan hakları ihlali olduğunu özellikle belirterek, uluslararası sözleşmeler ve özellikle İstanbul Sözleşmesine atıfta bulunarak müdahil olma talebimizi mahkemeye ilettik; ancak talebimiz oy birliği ile reddedildi. Bu karara karşı gerekli itirazları yapacağız. Aynı zamanda İzmir Barosu Başkanlığı Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi olarak davanın takipçisi olamaya devam edeceğiz" dedi.

İzmir Barosu Başkanlığı Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Avukat Devrim Cengiz Aygün ise şöyle konuştu:

"25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Günü. Böyle bir günün arifesinde bu davayı takip ettiğimiz için gerçekten çok üzgünüz. Türkiye’de kadınların en temel yaşam hakkı sıklıkla ihmal edilmekte. Biz İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi olarak Türkiye’nin neresinde olursa olsun, kadına yönelik şiddet davalarına müdahil olacağız."

Ablanın, öldürülen kardeşine yazdığı şiiri herkesi duygulandırdı

Öte yandan, Dikili Kadın Platformu da bir basın açıklaması yaptı. Kadına yönelik şiddetin son bulmasının istendiği protestoya sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Dikili Atatürk Meydanında yapılan basın açıklamasında, Dikili Kadın Platformu tarafından "Erkek adalet değil gerçek adalet" yazılı pankart açıldı. "Işıklar sönmesin", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Tacize, tecavüze, kadın cinayetlerine hayır", gibi ayrıca dövizlerde taşındı. Dikili Kadın Platformu adına Bilge Demir tarafından okunan basın açıklamasında da şu ifadelere yer verildi:

"Uzaklaştırma cezası alan eşleri ve yakınları tarafından katledilen kadınlarımız devlet tarafından korunması gerekirken ceza almış bir kişi nasıl bu kadar rahatça dolaşıp 10 yaşındaki kızını annesiz bırakacak katliamı gerçekleştirir” denildi.

Yapılan basın açıklamasında Işık İkizoğlu’nun ablası Başak İkizoğlu tarafından kardeşi için yazdığı şiiri okuduğu anlarda ise duygusal anlar yaşandı.