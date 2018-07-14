Okul servisinde unutulan ve hayatını kaybeden minik Alperen Sakin olayının ardından üç bakanlık, Okul Servis Araçları Yönetmeliğini değiştirmişti. Yönetmelikle, tüm şoförler ve rehber personele eğitimin zorunlu hale getirildi. Aliağa ilçesinde de, 93 okul servis şoförü ile 37 rehber personele eğitimler verildi. Tüpraş Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen eğitimlerde, iş sağlığı ve güvenliği, sürüş psikolojisi, trafik sistemi veya güvenliği, güvenli araç kullanımı, yolcu indirme ve bildirme kuralları gibi konularda eğitimler aktarıldı.

İlçede açılan okul eğitimine katılan 35 yılık şoför Rıfat Aydınlı, verilen eğitimin kendileri için fayda sağladığını söyleyerek, "Halk eğitimin bize verdiği servis şoförleri hakkında bilgilendirme çalışması tabii ki şoför arkadaşlarım arasında daha iyi kavramlar, iletişim kurmak adına ve öğrencilerle, toplumla, velilerle birlikte sorunu halletmek adına çok şeyler katmıştır. Bu hizmet alınırken yalnız bunun sorgulanmasından tarafım. Bir yere atıl kalmaması tarafım. Bunu uygulamak farklı uygulattırmak farklı. Bu konuda tüm birimlerin koordineli olarak çalışmasından yanayım" dedi.

Kursa katılan 6 yıldır okul servisinde rehber personel olarak çalışan Leylak Öztürk ise arkadaşlarıyla birlikte kursa katılarak görevlilerini daha bilinçli bir şekilde devam edeceklerini söyledi.