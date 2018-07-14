Diğer
Kategoriler
14 Temmuz 2018 16:16

"Başka Alperen Sakin’ler ölmesin" diye şoförler ve rehberlere eğitim

Minik Alperen Sakin’in serviste unutulması ve hayatını kaybetmesinin ardından harekete geçen üç bakanlığın, başka ihmallerin yaşanmaması için Okul Servis Araçları Yönetmeliğini değiştirmesiyle eğitimler başlarken, İzmir’in Aliağa ilçesinde de 93 okul servis şoförü ile 37 rehber personele eğitimler verildi.


14 Temmuz 2018 16:16


Okul servisinde unutulan ve hayatını kaybeden minik Alperen Sakin olayının ardından üç bakanlık, Okul Servis Araçları Yönetmeliğini değiştirmişti. Yönetmelikle, tüm şoförler ve rehber personele eğitimin zorunlu hale getirildi. Aliağa ilçesinde de, 93 okul servis şoförü ile 37 rehber personele eğitimler verildi. Tüpraş Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen eğitimlerde, iş sağlığı ve güvenliği, sürüş psikolojisi, trafik sistemi veya güvenliği, güvenli araç kullanımı, yolcu indirme ve bildirme kuralları gibi konularda eğitimler aktarıldı.


İlçede açılan okul eğitimine katılan 35 yılık şoför Rıfat Aydınlı, verilen eğitimin kendileri için fayda sağladığını söyleyerek, "Halk eğitimin bize verdiği servis şoförleri hakkında bilgilendirme çalışması tabii ki şoför arkadaşlarım arasında daha iyi kavramlar, iletişim kurmak adına ve öğrencilerle, toplumla, velilerle birlikte sorunu halletmek adına çok şeyler katmıştır. Bu hizmet alınırken yalnız bunun sorgulanmasından tarafım. Bir yere atıl kalmaması tarafım. Bunu uygulamak farklı uygulattırmak farklı. Bu konuda tüm birimlerin koordineli olarak çalışmasından yanayım" dedi.


Kursa katılan 6 yıldır okul servisinde rehber personel olarak çalışan Leylak Öztürk ise arkadaşlarıyla birlikte kursa katılarak görevlilerini daha bilinçli bir şekilde devam edeceklerini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Açık
    34°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç