Başkan Acar: "En iyi, en güzel projelere imza atacağız"

Acar, "Geçmişte olduğu gibi yeni süreçte de Aliağamız için en iyi, en güzel projelere imza atacağız" dedi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt da hazır bulundu. Karşılıklı sohbet havasında gerçekleştirilen görüşmede, Aliağa’nın ülke ekonomisindeki kilit rolünün önemi ve bölge geneli hakkında yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Kurumlararası birlikteliğin önemine değinen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Hepimizin ortak amacı Aliağa olmalı. El birliği ile Aliağamıza ne katabiliriz mücadelesini veriyoruz. Birlikte hareket ederek Aliağa’ya daha fazla katkı sağlayacağız. Geçmişte olduğu gibi yeni süreçte de Aliağamız için en iyi, en güzel projelere imza atacağız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ALTO Başkanı Ömer Ertürk ise şöyle konuştu:

"Aliağa’da yaşayan her kurum gibi bizde ALTO olarak şehrimize katkı sağlamak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu noktada kurumların bir araya gelmelerini çok önemsiyoruz. Ortak çalışma kültürü anlayışı ile hareket ederek birçok önemli projeye de imza atacağımızı düşünüyorum."