Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2018 18:28

Başkan Acar: "En iyi, en güzel projelere imza atacağız"

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, oda seçimlerinin tamamlanmasının ardından kendisini ziyaret eden Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk’e iade-i ziyarette bulunarak görevinde başarılar diledi.

Başkan Acar:

11 Temmuz 2018 18:28

Acar, "Geçmişte olduğu gibi yeni süreçte de Aliağamız için en iyi, en güzel projelere imza atacağız" dedi.


Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt da hazır bulundu. Karşılıklı sohbet havasında gerçekleştirilen görüşmede, Aliağa’nın ülke ekonomisindeki kilit rolünün önemi ve bölge geneli hakkında yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.


Kurumlararası birlikteliğin önemine değinen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Hepimizin ortak amacı Aliağa olmalı. El birliği ile Aliağamıza ne katabiliriz mücadelesini veriyoruz. Birlikte hareket ederek Aliağa’ya daha fazla katkı sağlayacağız. Geçmişte olduğu gibi yeni süreçte de Aliağamız için en iyi, en güzel projelere imza atacağız” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ALTO Başkanı Ömer Ertürk ise şöyle konuştu:


"Aliağa’da yaşayan her kurum gibi bizde ALTO olarak şehrimize katkı sağlamak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu noktada kurumların bir araya gelmelerini çok önemsiyoruz. Ortak çalışma kültürü anlayışı ile hareket ederek birçok önemli projeye de imza atacağımızı düşünüyorum."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç