Başkan Acar’dan Foça’ya destek

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından hummalı bir şekilde sürdürülen çalışmalara Aliağa Belediyesi araç-ekipman, personel ve kumanya desteği verdi.

Ekiplerin çalışma yaptığı bölgeye giden Başkan Serkan Acar, çalışmaları yerinde inceledi. İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan ve Aliağa Liman Başkanı Levent Köleteli ile bir araya gelen Başkan Serkan Acar çalışmalar hakkında da detaylı bilgiler edindi. Çalışmaların hızlı ilerlemesi noktasında Aliağa Belediyesinin önemli desteklerde bulunduğunu belirten İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan, sabah saatlerinden itibaren başlayan çalışmalar sayesinde yüzde 80 civarında bir temizleme yapıldığını söyleyerek desteklerinden ötürü Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a teşekkür etti.

Deniz temizliğinin önemine vurgu yapan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek çalışmalara günün her saati destek vermeye hazır olduklarını söyledi.