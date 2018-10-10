Başkan Akpınar: "Aday olursam tarihe geçerim"

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için açık kapı bırakarak, "Büyükşehir de de tarihi bir oyla seçilirim. Yüzde 60 diyorum. Karşıyaka'da nasıl 7 puan yükseldiysem, burada bir İzmir rekoru kırdıysam büyükşehir seçimlerinde de tarihi bir oyla seçilirim" dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 2014 yılından bu yana hayata geçirdiği proje ve yatırımları basın toplantısında değerlendirdi. Çok sayıda basın mensubunun katıldığı tanıtım toplantısına konuşan Akpınar, görev süreci boyunca hayata geçirdikleri fiziki yatırımları, sosyal, sanatsal-kültürel ve sportif faaliyetlerini anlattı. Başkan Akpınar, "4,5 yıldır ‘Bugün ölecek gibi hazırlandım, hiç ölmeyecekmiş gibi çalıştım', kentimize ve ülkemize dair sorumlulukları yerine getirdim. Yerel yönetimlerin şeffaflığını, hesap verme yükümlülüğünü ve korkmadan, çekinmeden, güven ve cesaretle kamunun önüne çıkması gereğini savunan bir belediye başkanı olarak karşınızdayım" dedi.

“Karşıyaka'yı marka kent yaptık”

Karşıyaka için kurdukları hayalleri cesaret ve emekle gerçeğe dönüştürdüklerini söyleyen Belediye Başkanı Akpınar, "Bir düşünürün söylediği gibi; 'Dünyanın gördüğü her büyük başarı, önce bir hayaldi.' Biz sadece İzmir'e değil Türkiye'ye rol model olan bir Karşıyaka hayal ettik. Hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek için projeler ürettik ve başardık. Biz biliyoruz ki; hayaller cesaret ve emek ister. Ve bu güç, bizde fazlasıyla var. Gelinen süreçte Karşıyakamızı kültür, spor ve sanatta marka kent yapabilme başarısına eriştik" diye konuştu.

"Yüzde 60 diyorum; ama üzerine çıkarsam da hiç şaşırmayın"

Başkan Akpınar, İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığı için de açık kapı bıraktı. Akpınar, büyükşehir belediye başkanlığı adaylığıyla ilgili, "Ben İzmir'de siyaset yaptım. Kınık'taki, Karaburun'daki, Çeşme'deki insanımızı da partilimizi de bilirim. Ben hayatımı bu kente adadım. Ben mevcut bir başkanken ve Karşıyaka için çalışıyorken ‘adayım' demem doğru olmaz. Eğer genel merkezimiz takdir eder ve beni aday gösterirlerse, 2014'te nasıl Karşıyaka'da rekor kırdıysak, Büyükşehir de de tarihi bir oyla seçilirim. Yüzde 60 diyorum; ama üzerine çıkarsam da hiç şaşırmayın. Tarlada izi olanın hasatta sözü olur. Benim İzmir'de izim var, hasatta da sözüm olacaktır. Karşıyaka'da nasıl 7 puan yükseldiysem, burada bir İzmir rekoru kırdıysam büyükşehir seçimlerinde de tarihi bir oyla seçilirim. Buna da eminim. İzmir tarihinde, Aziz Bey 3 dönem yapıp tarihe geçtiyse, eğer beni de belediye başkan adayı gösterirlerse o tarihe Hüseyin Mutlu Akpınar olarak bir Anadolu evladı geçer" ifadelerini kullandı.