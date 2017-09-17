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17 Eylül 2017 10:49

Başkan Akpınar ve motorculardan kent turu

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Anatolian Soldiers MC Motor Kulübü üyelerini konuk etti.

Başkan Akpınar ve motorculardan kent turu

17 Eylül 2017 10:49

100’e yakın motosikletli ile birlikte kent turu da atan Başkan Akpınar, “Motosiklet bir tutkudur, özgürlüktür. Her geçen gün artan trafik yoğunluğunu azaltmak için de önemli bir araçtır. Yaymak ve özendirmek için çalışıyoruz” dedi.


Motosiklet tutkusunu her fırsatta dile getiren ve çoğu zaman makam arabası yerine motor kullanmayı tercih eden Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’a ’konunun uzmanlarından’ anlamlı bir destek geldi. Onlarca üyesi bulunan ve sosyal projelere verdikleri desteklerle dikkat çeken Anatolian Soldiers MC Motor Kulübü üyeleri Başkan Akpınar’ı ziyaret ederek, motosiklet kullanımını özendirdiği için teşekkür plaketi sundu.


Belediye binası önünde gerçekleşen buluşmaya 100’e yakın kulüp üyesi, motorlarıyla birlikte katıldı. Başkan Akpınar, eşi Zehra Akpınar’ı da arkasına alarak motorcularla şehir turu attı. Karşıyaka’yı baştan sona gezen motor tutkunları Yamanlar Mesire Alanında da piknik yaptı.


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Motosiklet bir tutkudur, özgürlüktür. Her geçen gün artan trafik yoğunluğunu azaltmak için de önemli bir araçtır. Ben de bu anlamda insanlarımıza örnek olmaya, özendirmeye çalışıyorum. Bu çabamın profesyonel bir motor kulübü tarafından desteklenmiş olması bana ayrı bir mutluluk veriyor” dedi.


Kulüp yöneticileri ise “Başkan Akpınar’ın motosiklet kullanması ve her anlamda motoru özendirmesi, yaygınlaştırmak için çaba sarf etmesi bizler için büyük bir mutluluktur. Kendisine bu hassasiyeti için teşekkür ediyor, bundan sonra her zaman yanında olacağımızı da bilmesini istiyoruz” diye konuştu.




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