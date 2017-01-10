Başkan Akpınar’ın mezuniyet sevinci

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde, Vergi Hukuku alanında yüksek lisans yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, başarıyla mezun oldu. Akpınar’ın oybirliğiyle kabul edilen bitirme tezi, ‘Sosyal Belediyeciliğin Finansmanında Katılımcı Belediyecilik’ adıyla kitap olarak yayınlanacak.

Kızı da yalnız bırakmadı

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Vergi Hukuku ve Uygulamaları Bölümü’ndeki yüksek lisansını tamamladı. Başkan Akpınar, geçtiğimiz haftalarda tezini vererek, jüri önünde savunmasını yaptı. Akpınar’ı, savunması sırasında kızı Elif Deniz Akpınar da yalnız bırakmadı. Tezi oybirliğiyle kabul edilen Başkan Akpınar, ‘Vergi Hukuku’ alanındaki yüksek lisans programından başarıyla mezun oldu.

Hedef daha iyi hizmet

Bitirme tezini ‘Sosyal Belediyeciliğin Finansmanında Katılımcı Belediyecilik’ başlığıyla kitap haline de getirecek olan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Yaşam boyu eğitime inanan bir yerel yönetici olarak, ihtisas programına katılmış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Edindiğim bilgi ve tecrübe, topluma daha iyi hizmet sunabilme noktasında önemli kazanımlar sağladı. Halkın vergisini nasıl daha etkin şekilde harcarız, nasıl daha tasarruflu oluruz, kamuyu nasıl koruruz diye düşünerek; bu başlıklar üzerine bir çalışma oluşturduk. Kent insanını yerel yönetime dahil etmek ve bu birliktelikle halkın mutluluğunu sağlamak için çalışma yaptık. Bitirme tezini de bunun üzerine oturttuk. Kitap haline getireceğim ve önümüzdeki aylarda yayınlanacak tezimin, belediyeciliğin siyasi ve sosyal yönüne katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Belediyecilik hizmetlerinin akademik yönden beslenmesi adına attığı önemli adım için Başkan Akpınar’a teşekkür eden İKÇÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Vergi Hukuku ve Vergi Uygulamaları Ana Bilim Dalı Başkanı İbrahim Attila Acar da “Bu programda en büyük amacımız bir yerel yönetici olarak karar alma süreçlerinde ne kadar etkin davrandığınızı, kamunun parasını ne kadar etkin harcadığınızı görmekti. Bu amacın gerçekleştiğini görüyoruz. Tez çalışmasında özellikle sizin bu kaynakları etkin bir şekilde kullandığınızı, sosyal belediyecilikte önemli olduğunu düşündüğümüz atılımlar yaptığınızı gördük” diye konuştu.