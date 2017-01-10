Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 11:34

Başkan Akpınar’ın mezuniyet sevinci

Başkan Akpınar’ın mezuniyet sevinci

10 Ocak 2017 11:34

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde, Vergi Hukuku alanında yüksek lisans yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, başarıyla mezun oldu. Akpınar’ın oybirliğiyle kabul edilen bitirme tezi, ‘Sosyal Belediyeciliğin Finansmanında Katılımcı Belediyecilik’ adıyla kitap olarak yayınlanacak.
Kızı da yalnız bırakmadı
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Vergi Hukuku ve Uygulamaları Bölümü’ndeki yüksek lisansını tamamladı. Başkan Akpınar, geçtiğimiz haftalarda tezini vererek, jüri önünde savunmasını yaptı. Akpınar’ı, savunması sırasında kızı Elif Deniz Akpınar da yalnız bırakmadı. Tezi oybirliğiyle kabul edilen Başkan Akpınar, ‘Vergi Hukuku’ alanındaki yüksek lisans programından başarıyla mezun oldu.
Hedef daha iyi hizmet
Bitirme tezini ‘Sosyal Belediyeciliğin Finansmanında Katılımcı Belediyecilik’ başlığıyla kitap haline de getirecek olan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Yaşam boyu eğitime inanan bir yerel yönetici olarak, ihtisas programına katılmış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Edindiğim bilgi ve tecrübe, topluma daha iyi hizmet sunabilme noktasında önemli kazanımlar sağladı. Halkın vergisini nasıl daha etkin şekilde harcarız, nasıl daha tasarruflu oluruz, kamuyu nasıl koruruz diye düşünerek; bu başlıklar üzerine bir çalışma oluşturduk. Kent insanını yerel yönetime dahil etmek ve bu birliktelikle halkın mutluluğunu sağlamak için çalışma yaptık. Bitirme tezini de bunun üzerine oturttuk. Kitap haline getireceğim ve önümüzdeki aylarda yayınlanacak tezimin, belediyeciliğin siyasi ve sosyal yönüne katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.
Belediyecilik hizmetlerinin akademik yönden beslenmesi adına attığı önemli adım için Başkan Akpınar’a teşekkür eden İKÇÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Vergi Hukuku ve Vergi Uygulamaları Ana Bilim Dalı Başkanı İbrahim Attila Acar da “Bu programda en büyük amacımız bir yerel yönetici olarak karar alma süreçlerinde ne kadar etkin davrandığınızı, kamunun parasını ne kadar etkin harcadığınızı görmekti. Bu amacın gerçekleştiğini görüyoruz. Tez çalışmasında özellikle sizin bu kaynakları etkin bir şekilde kullandığınızı, sosyal belediyecilikte önemli olduğunu düşündüğümüz atılımlar yaptığınızı gördük” diye konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
10
°
C
Yağmurlu
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    10°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    10°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    10°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç