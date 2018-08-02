Başkan Anık’tan taksi şoförlerine ’kısa mesafe’ uyarısı

İşimize ve vatandaşa saygı bunu gerektirir. Birkaç kişinin olumsuz davranışı yüzünden mesleğimize gölge düşmesine izin vermeyiz" dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, vatandaşa kulak vererek, şikayetler ve önerileri günün 24 saati kayda alınıyor. Gelen mesajlara göre harekete geçilirken, tespit edilen eksiklikler gideriliyor ve yanlışlar da düzeltiliyor.

Aynı zamanda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanvekili olan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, sundukları ulaşım hizmetine yönelik geri dönüşlerin kendilerine yol gösterdiğini söyledi. Anık, en çok şikayetin yakın mesafeden kaynaklandığına, bu soruna çözüm bulabilmek için çalışma yaptıklarına işaret ederek, "Yakın mesafe gitmek isteyene olumsuz yanıt verme hakkımız yok. Eğer bu işi yapıyorsak yakın yere de gideceğiz, uzak yere de. İşimize ve vatandaşa saygı bunu gerektirir. Birkaç kişinin olumsuz davranışı nedeniyle mesleğimize ve esnaf camiamıza gölge düşmesine izin vermeyiz. Bu konunun takipçisiyiz" dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Anık, akaryakıt zamları nedeniyle 2 Ağustos Perşembe gününden geçerli olmak üzere taksi ücretlerinde artışa gitmek zorunda kaldıklarını da açıkladı. Anık, yakın mesafeye ise farklı tarife uygulamadıklarının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Akaryakıt fiyatları 2017 başından bu yana 1 TL’nin üzerinde arttı. Lastik, yedek parça gibi maliyet kalemlerimizde de önemli oranlarda artışlar yaşandı. Tüm bunların sonucunda taksimetrede fiyat ayarlaması yapmaktan başka çaremiz kalmadı. Yeni tarifede açılış ücreti 3.90 TL, kilometre ücreti de 3.70 TL olarak belirlendi. Kısa mesafede de bu tarife geçerli. Arkadaşlarımız yakın mesafede zorlanıyor, belki para kazanamıyor olabilir ama İzmirli taksicilere yakışan neyse onu sergiliyoruz. İzmirliler de karşılıksız bırakmıyor, sarı taksilerine dün olduğu gibi bugün de sahip çıkıyor."