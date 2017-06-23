Başkan Arslan Çiğli protokolüne iftar yemeği verdi

Çiğli Belediyesi, Belediye Başkanı Hasan Arslan’ın ev sahipliğinde Çiğli protokolüne iftar yemeği ve belediye ek binası 6. katta organize edilen iftar programına Çiğli protokolü yoğun ilgi gösterdi. Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, manevi günlerin halkın yaşamında çok önemli yeri olduğuna dikkat çekerek, konuşmasını birlik ve beraberlik mesajları ile verdi. Başkan Arslan, Ramazan ayının önemini vurguladığı konuşmasında, "Ramazan ayı içerisinde bulunmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Siz kıymetli konuklarımızla beraber böyle anlamlı bir gecede buluşmak bizler için çok önemli. Ramazan ayı bolluk ve bereket ayıdır. Aslında bir anlamda birlik ve beraberliğin, kardeşliğin, barışın adıdır. Ramazan ayı, iftar sofralarında bizlerin bir araya gelmesine, kaynaşmasına, güzel sohbetler gerçekleştirilmesine vesile oluyor. Bu sayede dostluklarımız pekişiyor. Herkesin şimdiden bayramını da kutluyorum” dedi.

İftar yemeğine, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, Çiğli İlçe Emniyet Müdürü, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri, Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Altıkulaç, meclis üyeleri, kaymakamlık ve belediye bürokratları, muhtarlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.