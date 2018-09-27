Başkan Arslan, halk günlerinde vatandaşlarla buluşuyor

Çiğli Belediyesi'nin halkın güncel sorunlarına çözümler bulma noktasında halk günlerini uygulamaya koydu. Bu kapsamda Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinlemeye başladı. Arslan'ın bizzat katıldığı toplantılarda, vatandaşın gündeme getirdiği birçok sorun başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri tarafından anında not ediliyor ve çözüm bulunması noktasında en kısa sürede vatandaşa geri dönüş sağlanıyor. Halka direkt ulaşmanın önemini vurgulayan, talep ve sorunların birebir dinlenerek çözülmesi gerektiğine inanan Başkan Hasan Arslan, her hafta çarşamba günleri vatandaşlarla belediyede bir araya gelirken, vatandaşlarda bu uygulamadan memnun kaldı.

En büyük isteklerinin sosyal belediyecilik adına ne gerekiyorsa onun yapılmasını sağlayarak Çiğli'de yaşayan vatandaşların gönül rahatlığı ve huzur içinde yaşamaları olduğunu belirten Başkan Hasan Arslan, "Halk günleri projesiyle birçok talebi çözüme kavuşturduk. Vatandaşlarımızın yaşadığı günlük sorunlar var. Gerek mahallelerinde gerekse yaşadıkları çevrede onları zora sokacak sorunlar yaşıyorlar. Bunlara çözüm bulunması noktasında oldukça verimli bir iş başlattık ve sonuçlarını almakta bizleri mutlu ediyor. İşsizlik en büyük sorun. İstihdam büromuz aracılığıyla işsizlerimize iş imkanı sunmaya çalışıyoruz. Her zaman dediğim gibi onlara bir adım kadar yakınız. Belediye olarak sorunlarının çözümünde en önce biz onların yanındayız" dedi.