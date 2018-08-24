Başkan Arslan’dan bayramda anlamlı ziyaret

Yaşlıların bayramını kutladı. Hepsiyle tek tek sohbet etti.

Kurban Bayramının üçüncü gününde ilk ziyaretini Çiğli’de bulunan yaşlı bakım ve huzur evlerine yapan Başkan Arslan, büyüklerin elini öperek onlarla sohbet etti. İlçede bulunan 2 yaşlı bakım ve huzur evine eşi Ergül Arslan ile birlikte giden Başkan Arslan, tüm yaşlıların ellerini öptü, bayramlarını kutladı ve tatlı ikram etti. Yaşlıları unutmamanın öneminin belirtildiği ziyarette oldukça duygusal anlar yaşandı. Yaşlılığın koşullarıyla başa çıkmanın zorluklarına değinen Başkan Arslan, özel günlerde değil her zaman ziyaret edilmeye ihtiyaçları olduğunu belirterek, kendisiyle dertleşen büyükleri teker teker dinlemeyi de ihmal etmedi.

“Bana her zaman huzur ve onur veriyor”

Bayramlarda sevdiklerimizi hatırlamanın ayrı bir anlamı ve değeri olduğuna değinen, özellikle huzur evlerinde kalan büyüklerin bu özel günlerde mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğinin önemine dikkat çeken Başkan Arslan, “Burada barınan büyüklerimizi bu mübarek günde unutmak istemedik. Sizleri de böylesi anlamlı bir günde ziyaret etmek bana her zaman huzur ve onur veriyor. Onları böyle günlerde yalnız bırakmamalıyız. Onların en çok sevgiye ve ilgiye ihtiyaçları var. Bu sebeple bütün büyüklerimizin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, ellerinden öpüyorum. Herkese sağlıklı, huzurlu ve neşe dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum” dedi.