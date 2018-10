Başkan Arslan'dan miting gibi aday adaylık başvurusu

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, 2014 yılından beri belediye başkanlığı görevini yürüttüğü Çiğli'den bir dönem daha hizmet etmek için aday adaylık başvuru dosyasını büyük bir kalabalık eşliğinde CHP Çiğli İlçe Başkanlığı'na sundu.

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, 2019 seçimleri için bir kez daha belediye başkanı aday adayı oldu. Başkan Arslan'ın destekçisi onlarca kişi, ellerinde döviz ve pankartlarla sloganlar eşliğinde belediye önünden CHP Çiğli İlçe Başkanlığı'na kadar yürüdü. Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan'a her kesimden destek gelirken, "Çiğli Hasandır, Hasan Kalacak", "Halkçı Başkan Hasan Arslan", gibi sloganlar atıldı. Başkan Hasan Arslan, daha sonrada binada dosyasını CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan'a teslim etti. Başkan Arslan daha sonra ilçe binası önünde basın açıklaması yaptı.

Arslan, coşkulu kalabalığın alkış ve sloganlarıyla konuşmasına başlayarak, "İşimi gücümü, firmamı bıraktım. Dedim ki; benim bir arzum var. Ben Çiğli'ye belediye başkanı olacağım. Tam 22 yıl çalıştım. İşimi aileme bıraktım. Sonuçta 2014 senesinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu ve merkez yönetim kurulu üyeleri dediler ki; 'bu görev senin. Biz seni Çiğli'ye Belediye Başkanlığı Adaylığına uygun gördük'. Hasan Arslan o kadar yıl beklemiş, durur mu yerinde? 2014 yılında öyle bir seçim çalışması yaptık ki 2009'daki 9 bin oy farkı sayımızı 25 bine çıkardık. Yüzde 53 oranı ile çiğli seçmeninin oyunu aldık. Sonrasında ise 32 bin ve 42 binlere çıkardık. Oyumuzu artırmak için çok çalıştık ve her seçimde oy farkını artırdık. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu her kesimden bize oy verilmiş demek, her parti tabanına hitap ettiğimizi gösteriyor demek" dedi.

"Her mahallede bir tesis yapacağız"

Göreve geldiği günden bugüne yaptığı hizmetler hakkında bilgi veren Başkan Arslan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Göreve geldiğimiz günden itibaren Çiğli'de bulunan 26 mahallemizi şantiyeye çevirdik. Kısıtlı olanaklarımızla hem iş barışımızı sağladık hem de yatırımlarımızı yaptık. Sosyal tesisler yaptık, hizmet binaları yaptık. Erdal İnönü, Türkan Saylan adına parklar yaptık. Biz Çiğliyi çağdaş ve yaşanabilir bir Çiğli yapabilmek için var gücümüzle iş barışımızı sağlayarak hizmet ürettik. Akvaryum ve Pelikan Sosyal Tesislerimizi yaptık. Çiğli'deki insanlar artık Karşıyaka sahiline hava almaya gitmiyor; artık tam tersi oldu, Mavişehir'den Karşıyaka'dan insanlar Çiğli'ye geliyor. Cumhuriyet ve Demokrasi Parkımızı da tamamladık. Açılış için Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu bekliyoruz. Yeni dönemde yeni projelerimiz de olacak; ancak ben önce çalışanımın maaşını öderim, sonra bakarım ne kadar para artmış o kadar hizmet üretirim. Her mahallede bir tesis yapacağız. Belediye başkanı olursam bundan sonra tüm dostlarımın desteğiyle 2019-2024 döneminde geriye kalan projeleri tamamlayacağım. İşte o zaman Çiğli'yi kuzeyin yıldızı yapacağız. Çiğli'ye hep birlikte yöneteceğiz. Bana destek vermeye gelen herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum."