Başkan Atila, Ege Üniversitesi’nde gençlere seslendi

İlk kez uluslararası olarak gerçekleştirilen Kongre’nin Onursal Başkanı seçilen Başkanı Olgun Atila, “Biz bu kenti tek kişinin aklıyla değil, hep birlikte, ortak akılla yönetiyoruz. Bu anlamda Ege Ünivesitesi en önemli paydaşımız” dedi. Öğrencilere seslenen Başkan Atila, genç değil, genç bakışa sahip olmanın önemine dikkat çekerek, “Hiç bir düşünce araştırmadan, tartışılmadan kabul edilemez. Büyük Önderimiz Atatürk gençlere güvenmişti, hiç yanılmadı. Bu anlamda biz de geleceğimiz olan sizlere sonuna kadar güveniyoruz. Her zaman doğru kararı vereceğinizden de eminiz” diye konuştu.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Ege Üniversitesi Hemşireler Derneği’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Bireysel Gelişim Günleri Kongresi’nde önemli mesajlar verdi.

"Bir kişinin aklı değil, ortak akıl"

Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Atila, kendisinin çok şanslı bir Belediye Başkanı olduğunu belirterek, “Çünkü Bornova olarak 62 yıllık geçmişe sahip Ege Üniversitesi’ne sahibiz. Ege Üniversitesi, “Evimiz” olarak nitelendiriğimiz Bornova için çok önemli. Ortak akıl ilkesiyle yönettiğimiz Belediyemizin de en önemli paydaşı. Bu anlamda bizlere en büyük katkıyı sağlayan kurum hep Ege Üniversitesi olmuştur. Öğrenci ve akademisyenler de her zaman bütün projelerimizin mutfağında yer almıştır. Biz bu kenti tek başımıza değil, hep birlikte yönetiyoruz. Bir kişinin aklıyla değil ortak akılla yönetiyoruz. Çünkü o bir kişi yanılabilir” diye konuştu.

"Düşünmeli, araştırmalı ve tartışmalıyız"

Öğrencilerin özverili çalışmasıyla gerçekleşitilen böylesi bir kongrenin Bornova’da yapılmasının kendisi için de önemli ve sevindirici olduğunu söyleyen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, gençlere seslendi. Genç değil, genç bakışa sahip olmanın önemine dikkat çeken Atila, “Hiç bir düşünce araştırmadan, tartışılmadan kabul edilemez. Bu anlamda geleceğimiz olan sizlere sonuna kadar güveniyoruz. Her zaman doğru kararı vereceğinizden de eminiz. Ülkemizi Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde ve bilimin ışığında siz gençlerle geleceğe taşıyabiliriz. Atamız gençlere güvenmişti, hiç yanılmadı, yanılmayacak” dedi.

Başkan Atila’ya teşekkür

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Fisun Şenuzun Aykar ile Ege Üniversitesi Hemşireler Derneği Başkanı İbrahim Kavaslar, Ege Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Beril Dedeoğlu ile birlikte Kongre’nin Onursal Başkanı ünvanına layık görülen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’ya ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na kendilerine verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.