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Başkan Bakıcı: "2019 Yerel Seçimlerinde belediye başkan adayıyım"

AK Partili Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı, aday adaylığı sürecinin yaşandığı bu günlerde yaptığı açıklamada, "2019 Yerel Seçimlerde AK Parti belediye başkan adayıyım" dedi.

AK Partili Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı, aday adaylığı sürecinin yaşandığı bu günlerde yaptığı açıklamada, "2019 Yerel Seçimlerde AK Parti belediye başkan adayıyım" dedi.


Yaklaşan yerel seçimler öncesinde, İzmir'in Selçuk ilçesinde de vatandaşlar kentte kimlerin aday olacağı sorusunu birbirlerine sormaya başladı. İlk adaylık açıklaması ise Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı'dan geldi. Başkanı Zeynel Bakıcı, bir açıklama yaparak aday adayı olmayacağını, 2019 Yerel Seçimlerinde aday olduğunu açıkladı.


Aday adayı olmanın herkesin hakkı olduğunu; ancak kendi partisinin belediye başkanını kötülemenin de doğru olmadığına dikkat çeken Başkan Bakıcı, "Bel altı vurarak bu iş yapılmaz. Projelerini ortaya koyarsın çıkarsın 'adayım' dersin, bu herkesin en doğal hakkıdır. Kendi partimde ki arkadaşlarıma da söylüyorum. Herkes aday adayı olsun. Herkes projelerini ortaya sunsun. Bu işte ehil olarak kimi görüyorlarsa onu seçsinler" dedi.


Selçuk halkından bir 5 yıl daha istediğini belirten Başkan Bakıcı, "Bu işler kavga, dövüş ile olmaz. İnatlaşarak bir yere varılmaz. Aklı selim olmak lazım. Doğruyu ortak paydada yakalamak lazım. Ben 2019 AK Parti belediye başkanı adayıyım. Aday adayı değil adayıyım" açıklamasını yaptı.

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