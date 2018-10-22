Başkan Büyükdağ: “İnanmış teşkilatımızla seçimlere hazırız”

AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, 30 ilçe kadın kolları ile birlikte genel merkez toplantılarına katıldıklarını belirterek, "Yerel seçimlerde İzmir'de başarıyı yakalayacağız. Buna motive olmuş, inanmış bir teşkilatımız var" dedi.

AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, AK Parti Genel Merkezi'nde 81 ilin İl ve İlçe Kadın Kolu Başkanlarının katılımıyla organize edilen ve 2 gün süren "Teşkilat İçi Eğitim Programı"nda İzmir teşkilatının da yerini aldığını söyledi.

Strateji planları

Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın açılışını yaptığı eğitim toplantılarında yerel seçimlere odaklanıldığını kaydeden Büyükdağ, "Eğitim programı kapsamında AK Parti'nin vizyonu, belediyecilik anlayışı, seçmenle doğru iletişim, sosyal medya kullanımı gibi konularda konusunda uzman kişilerce sunumlar yapıldı. Böylece, yerel seçim hazırlıklarını sürdüren AK Parti'de kampanya sürecinin önemli bir yükünü omuzlayan kadınlar için strateji planı da ortaya konuldu” dedi.

“Motivasyonumuz tam”

Ankara'da iki gün süren toplantılarda farklı illerin il ve ilçe kadın kolları başkanları ile de bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunma fırsatı yakaladıklarını belirten Büyükdağ, şunları söyledi:

"Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 hedeflerine hızla ilerliyor. Bu anlamda, AK Parti'nin yerel seçimlerde başarıyı yakalaması için kadın teşkilatlarına düşen görev ve sorumluluklar konuşmacılar tarafından çok güzel şekilde anlatıldı. İzmir'de milletimizin derdiyle dertlenen, onlarla üzülen ve onlarla sevinen güçlü bir teşkilatımız var. Başarıya inanmış bu teşkilatımızla, birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek AK Parti'nin yerel seçimlerdeki zaferi için sahada etkin bir mücadele içinde olacağız. Yerel seçimlerde İzmir'de başarıyı yakalayacağız. Buna motive olmuş, inanmış bir teşkilatımız var. İnanıyorum ki, AK Parti'nin davasını omuzlayan, ülkesi ve milleti için koşturan fedakar kadınlarımız, bu seçimlerden de yüzünün akıyla çıkacaktır."