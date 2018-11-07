Başkan Çalkaya'ya destek için teşekkür ziyareti

Hasta çocuklar ve ailelerinin barınması için kurulan Balçova Sağlıklı Yaşam Sosyal Rehabilitasyon Destek Merkezi'nde kalan üyeleri, Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'yı ziyaret etti.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen hasta çocuklar ve ailelerinin geçici süreyle barınması için kurulan Balçova Sağlıklı Yaşam Sosyal Rehabilitasyon Destek Merkezi hastaların ikinci yuvası oldu. Balçova Belediyesi'nin de destekleri ile konuklarını ağırlayan merkez, kanser hastalığının zorlu tedavi sürecinde hastalara umut aşılıyor.

Tedavi için Balçova'ya gelen çocuklar; bir yandan tedavilerini sürdürürken, diğer yandan da hobi çalışmaları ve meslek geliştirme eğitimleriyle yaşama bağlanıyor. Merkezde kalan çocuklar ve aileleri de, bu yaşam mücadelesinde kendilerine destek veren Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'yı da ziyaret ederek teşekkür etti. Ziyaretin Lösemili Çocuklar Haftasına denk gelmesi nedeniyle Başkan Çalkaya'da Denizli'den gelerek merkezde kalan 13 yaşındaki Hatice Akbulut'a bilgisayar hediye etti.

Kanser hastalığının en iyi ilacının umut ve mutluluk olduğunu ifade eden Başkan Çalkaya, "Çocuklarımızın ve alilerinin bu mücadelesinde onlara destek olmak bize de güç veriyor. Onlara moral ve motivasyonlarını canlı tutmaları açısından destek oluyoruz. Ayrıca ulaşım ve yemek ihtiyaçlarını da belediyemiz karşılıyor. Ben herkesin kanser konusunda duyarlı ve bilinçli olmasını diliyorum" diye konuştu.