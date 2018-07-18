Başkan çizmeleri giydi, İzmir’in en uzun tünelini inceledi

43 iş makinesinin 7-24 çalıştığı tünelin derinliğinin 70 metreye kadar ineceği belirtilirken, 183 milyon liraya mal olacak bu ekspres yolun, kent ulaşımı için yeni bir nefes aldıracağı ifade edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Buca’daki Homeros Bulvarı’nı Bornova’daki Otogar’a bağlayacak ekspres yol projesinin derin çift tüp tünel kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Çizmeleri giyip tünelin içine giren Başkan Kocaoğlu, inşaat ekibiyle yaptığı görüşmede, özellikle güvenli çalışmanın altını çizdi. Başkan Kocaoğlu, İzmir’in en uzun tüneli, viyadük ve kara yolu geçitlerinden oluşan toplam 7 kilometrelik güzergahın, Konak-Buca-Bornova bağlantısını sağlayacak önemli bir ulaşım yatırımı olduğunu söyledi.

43 iş makinesi 7-24 çalışıyor

Buca şantiyesindeki kazı çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürülürken, en kısa süre içinde Bornova tarafından da tünel kazma işlemlerine başlanacağı bildirildi. Buca yönünde başlanan tünel çalışmaları, sol tüpte 15.50 metre sağ tüpte ise 13.50 metre derinlikte yürütülüyor. Maksimum derinliğin bazı bölgelerde 70 metreye kadar inmesi planlanıyor. Tünelde 43 iş makinesiyle birlikte 84 işçi, vardiyalı olarak 7-24 çalışıyor. Tünel, “Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemi” (NATM) ile yapılıyor. Projede günlük geoteknik ölçümlerle olası toprak hareketlilikleri de yakından takip ediliyor.

Daha önce Homeros Bulvarı kısmı için 75.5 milyon liralık kamulaştırma yapan büyükşehir belediyesi, şu ana kadar Buca Tüneli için 26 milyon lira, viyadükler için ise 10 milyon TL’lik kamulaştırma gerçekleştirdi. Bu proje sayesinde 2.5 kilometrelik kentin en uzun kara yolu tünelinden geçecek olan araçların, yoğun trafiğe girmeden otogar ve çevre yoluna ulaşabileceği kaydedildi. Buca Tüneli’nde sağ tüpün uzunluğu 2 bin 543 metre, sol tüpün uzunluğunun ise 2 bin 508 metre olacağı belirtildi.

Viyadük inşaatında son durum

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent trafiği için kritik önem taşıyan bu büyük yatırım kapsamında ayrıca; otogara bağlantı için iki viyadük, Kemalpaşa Caddesi ve Kamil Tunca Bulvarı kesişiminde ise iki adet taşıt alt geçidi ile çevre yolu otogar bağlantısı için bir adet taşıt üst geçidi yapıyor. 280 metre uzunluğunda ve 22 kolondan oluşan birinci viyadük için 144 fore kazıktan 50 tanesi; 915 metre uzunluğunda ve 35 kolondan oluşan ikinci viyadük için ise 326 fore kazıktan 248 adedi tamamlandı. Viyadükler 2.5 kilometrelik çift tüp tünele bağlanarak otogara ulaşımı sağlayacak.

Nerelerden geçecek?

2 gidiş-2 geliş toplam dört şeritli olarak hizmet verecek tünel ile Çamlık, Mehtap, İsmetpaşa, Ufuk Ferahlı, Ulubatlı, Mehmet Akif, Saygı, Atamer, Çınartepe, Merkez, Zafer, Birlik, Koşukavak, Çamkule, Meriç, Yeşilova ve Karacaoğlan mahalleleri aşılarak Bornova Kemalpaşa Caddesi’nden Otogar’a bağlantı sağlanacak. 7 kilometrelik güzergah üzerinde yapılacak tünel ile iki viyadük, iki adet alt geçit, bir adet üst geçit ve yol düzenlemelerinin maliyeti 183 milyon TL’yi aşacağı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Buca Ufuk Mahallesi ile Bornova Çamkule arasında açmaya başladığı 2.5 kilometrelik derin çift tüp tünel, aynı zamanda tamamı kent sınırları içinde olan en uzun kara yolu tüneli olma özelliği taşıyor. İzmirlilerin halen kullanmakta olduğu Bayraklı tünelinin 320 metre, Konak tünelinin bin 674 metre, Bayraklı 2 tünelinin ise bin 865 metre uzunluğunda olduğu öğrenildi.