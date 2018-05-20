Başkan Dalgıç, 400 sosyal konut müjdesi verdi

70 ortağı bulunan Arsu Konut Yapı Kooperatifi’nin genel kurul toplantısı, Amfi Tiyatro’nun altında bulunan düğün salonunda gerçekleştirildi. Çok sayıda konuğun da katıldığı genel kurul toplantısına ilgi yoğundu. Genel kurul toplantısına katılan Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, uzun süredir konuşulan sosyal konut projesine açıklık getirdi. Çeşme Belediyesine ait, TOKİ konutlarının yakınındaki, 200 dönümün üzerindeki araziye 400 sosyal konut yapılacağını açıklayan Başkan Dalgıç, sosyal konut için toplam yedi kooperatif kurulacağını ve kooperatiflerden birisinin de Arsu Konut Kooperatifi olacağını söyledi.

"250’şer metrekare arsa paylı 400 konut"

Dört yıl önce yapılan bir toplantıda söz verdiği gibi hiçbir kooperatif ortağının açıkta kalmayacağını vurgulayan Dalgıç, "O gün söylediğim gibi, Arsu Konut Yapı Kooperatifi’ni yapacağımız sosyal konutların bünyesine katacağız. Proje üzerinde dört yıldır çalışıyoruz. Planlama bize nasip oldu. Plan birçok kez Bakanlığa gitti geldi, değişikliklere uğradı. Nihayet plan bitti. Parselasyon uygulamasını yapıyoruz. Bölümlemeler yapılıyor. 775 sayılı yasaya göre belediyeye tahsis edilen alanda, 250’şer metrekarelere böldük. Bölümleme sonucunda 400 civarında konut çıkıyor. Ama şunu belirtmek istiyorum; tapuyu elimize almadan ’her şey bitti’ diyemem" diye konuştu.

"Yapacağımız konutlar, birilerine örnek olsun istiyorum"

Sosyal konut alanı için yedi kooperatifin kurulma hazırlıklarının bittiğini belirten Başkan Dalgıç, şöyle devam etti: "Bunlar kurucu ortak olacaklar. Kooperatiflerle ilgili çok dedikodular oldu. Vatandaşlar bize gelip, ’üyeler yazılmış’ diyorlar. Benim bilgim olmadan böyle bir şey mümkün değil. Henüz resmiyete giren bir şey yok. Arsa payı ve konutlar ile ilgili şunu söyleyebilirim; 250 metrekare arsa payı içerisinde, 90-95 metrekare civarında, tek katlı konutlar olacak. Özellikle tek katlı olmasını istememin nedeni; Çeşme yarımadasında, yüksek kata gerek olmadan konut yapılabileceğini, babalarımızdan, dedelerimizden gelen toprağa basma alışkanlığını sürdürebilmeyi ve örnek olmayı amaçladık. Biliyorsunuz, oraya yakın yerde de konutlar yapıldı. Bizim yapacağımız sosyal konutlar, birilerine örnek olsun istiyorum."

"Yılbaşına kadar, hem piknik yaparız, hem de temel atarız"

Dalgıç, "Birileri düğmeye basıyor. İtiraz geliyor. Bizim söylediğimiz havada kalmış oluyor. İstediğiniz kadar kendi mülkiyetiniz olsun, planlamanın onayı sadece belediyeden geçmiyor. Bakanlıklardan da geçiyor. Şu an için planlama ile ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Alanla ilgili plan notuna; belediyenin onayının yeterli olacağı 16 uygulaması yapılacağını koyduk. Sosyal konutlar için kurulacak yedi kooperatiften birisini Arsu Konut Kooperatifi’ne adapte edeceğiz. Altı kooperatif daha kurulacak. Bu yedi kooperatifin bir üst birliği olacak. Belediye olarak üst birlikte biz olacağız. Çeşme’nin her bölgesinden, herkes bu işin içinde olacak. Umuyorum ki, yılbaşına kadar bütün işleri bitirerek, hem orada piknik yaparız, hem de temeli atmış oluruz" diyerek müjde verdi.

"Üç yılda bitirmeyi planlıyoruz"

İlk yapılan hesaplara göre, sosyal konutların maliyetinin 150 bin lira civarında olacağını tahmin ettiklerini açıklayan Dalgıç, "Belediye özveride bulunacak. 775 sayılı yasadan kaynaklanan belediyenin kendi fonları var. Yol ve altyapıyı zaten belediye kendisi yapacak. Bu maliyetler, kooperatif bünyesine yansımayacak. Yasanın tanıdığı imkanları sonuna kadar kullanmaya çalışacağız. Konutları, en geç üç yılda bitirmeyi planlıyoruz" dedi.

"Hedefim, kimseyi ayırt etmeden herkese belli bir yapılaşma sağlamak"

Bir prensibi olduğunu; bir işi bitirmeden lanse etmek istemediğini vurgulayan Başkan Dalgıç, sözlerini şöyle tamamladı: "Her zaman aksilik olabilir. Ben, parselasyon tapusunu elime almadan, burasının devrini belediye meclisine getirmem. Bizim hedefimiz, sadece bu sosyal konutlar değil. Çeşme yarımadasında yaşayan her vatandaşımın, hiç kimseyi ayırt etmeden, herkese belli bir yapılaşmayı sağlamaya çalışacağız. Bu hedef kolay değil. Gün geçtikçe de, Çeşme’de mülkiyet çok ciddi sorun olacak."