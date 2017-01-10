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10 Ocak 2017 16:29

Başkan Delican’dan gazetecilere mesaj

Başkan Delican’dan gazetecilere mesaj

10 Ocak 2017 16:29

AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican; 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Delican; basının demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu vurguladığı mesajında; gazetecilik mesleğinin bilgi toplama ve vermek kadar, bir toplumun kaderini tayin edecek ölçüde büyük bir sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.
Başkan Delican’ın mesleği gazetecilik olan herkesin gününü kutladığı mesajında, "Basın, demokrasilerin en önemli güçlerindendir. Dolayısı ile bir toplumun aydınlanması, bir ülkenin gelişip büyümesinde de büyük pay sahibidir. Gazetecilik mesleği bu boyutu çok büyük önem taşımaktadır, meşakkatli işlerden biridir. Gazetecilik bilgi toplama, verme, yayma işinin yanı sıra büyük sorumlulukları olan yüce bir meslektir. İnsanların huzur ve refahında, bir ülkenin ilerlemesinde siyasetçiler kadar etkin olan basın dünyasının ve çalışanlarının önemini kritik dönemeçlerde daha da iyi görüyoruz. Öyle ki basının kullandığı dil, gazetecinin bakış açısı, işini ele alma biçimi toplumu birleştirebildiği gibi, kutuplaştırabiliyor da" ifadelerine yer verdi.

"Vatanın çıkarları gözetilmeli"
Bu ulvi mesleği yapanların meslek gereklerini yerine getirirken, toplumu bir arada tutacak, farklılıkları zenginlik görecek, vatanın çıkarlarını gözetecek bakış açısını terk etmemesi gerekliliğine işaret eden Başkan Delican, şöyle devam etti:
" Özellikle de yaşadığımız bu türlü zorlu süreçlerde gazeteci arkadaşlarımızın hassasiyeti, belirleyici hatta bazen kurtarıcıdır. Gecesini gündüzüne katarak, toplumu aydınlatmak için alanda olan muhabir arkadaşlarım ve yönetici kadrolarında görev yapan tüm gazetecilerin çalışma koşullarının iyileştirmesi, hayatlarının kolaylaştırılması içinse üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Böyle günlerin, hayatımızda büyük önem taşıyan dinamiklerin hatırlandığı, sorumluluklarımızın tazelendiği günler olduğunu düşünüyorum. Gerçekten mesaisi olmayan, büyük özveri isteyen bu mesleği edinmiş, aklı ve gönlü ile mesleğini kendisine yaşam biçimi haline getirmiş tüm gazetecilerin gününü kutluyor, çalışmakta olan gazetecilerimize işlerinde kolaylıklar diliyorum."



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