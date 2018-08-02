Başkan Demirağ, "Zabıtamız sadece, işgaliye, işporta gibi sorunlarla uğraşmıyor; güvenliğimiz için de çalışıyorlar" dedi.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, 1-7 Ağustos tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası nedeniyle görev yapan zabıtaları ağırladı. Demirağ ziyarette, zabıtaları tebrik ederek, vatandaşların rahatı ve güveni için mücadele verdiğini söyledi. Demirağ, "Zabıtamız sadece, işgaliye, işporta gibi sorunlarla uğraşmıyor; güvenliğimiz için de çalışıyorlar. Zabıtalarımız halkımızdan gelen istekleri, önerileri büyük bir özveri ile yerine getirebilmek için çalışıyorlar. Zabıtalarımıza yaptığınız özverili işlerden dolayı teşekkür ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.