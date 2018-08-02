Diğer
Kategoriler
02 Ağustos 2018 17:06

Başkan Demirağ: "Zabıtamız sadece işgaliye, işporta gibi sorunlarla uğraşmıyor"

Foça Belediyesinde görev yapan zabıtalar, 1-7 Ağustos tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası nedeniyle Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ’ı ziyaret etti.

Başkan Demirağ:

02 Ağustos 2018 17:06

Başkan Demirağ, "Zabıtamız sadece, işgaliye, işporta gibi sorunlarla uğraşmıyor; güvenliğimiz için de çalışıyorlar" dedi.


Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, 1-7 Ağustos tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası nedeniyle görev yapan zabıtaları ağırladı. Demirağ ziyarette, zabıtaları tebrik ederek, vatandaşların rahatı ve güveni için mücadele verdiğini söyledi. Demirağ, "Zabıtamız sadece, işgaliye, işporta gibi sorunlarla uğraşmıyor; güvenliğimiz için de çalışıyorlar. Zabıtalarımız halkımızdan gelen istekleri, önerileri büyük bir özveri ile yerine getirebilmek için çalışıyorlar. Zabıtalarımıza yaptığınız özverili işlerden dolayı teşekkür ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç